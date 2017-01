Lo que no sabías de “La La Land”

EL UNIVERSAL | XIMENA CASSAB Publicada el

El director Damien Chazelle ha creado todo un fenómeno con su película musical La La Land. Ya estableció récords en los Globos de Oro, cuando el largometraje resultó ganador de cada una de las siete nominaciones que recibió durante los premios.

La película retrata a Mia (Emma Stone), una actriz aspirante, y Sebastian (Ryan Gosling), un pianista de jazz, a través de un camino romántico y dramático hacia cumplir sus sueños, que se entrelazan con una historia de amor.

Ahora, en el margen de los premios Oscar, La La Land nuevamente dio de qué hablar. La cinta recibió 14 nominaciones. Este número solo lo han igualado Titanic (1997), del director James Cameron, y All About Eve (1950), de Joseph L. Mankiewicz.

Los involucrados en la película podrían llevarse a casa los galardones por mejor película, director, actor, actriz, película original, cinematografía, diseño de vestuario, edición, score original, canción original (nominación doble), diseño de producción, edición de sonido y mezcla de sonido.

Mientras esperamos a que llegue el día de la gala y nombramiento de los ganadores de La Academia, el 27 de febrero, te presentamos algunos datos curiosos sobre el aclamado musical, que probablemente no conocías.

-Chazelle tuvo la idea de la película La La Land mientras estudiaba en Harvard. De hecho, escribió la obra en 2010 pero no encontraba a ningún estudio que estuviera dispuesto a producirla.

-Originalmente se comenzó a filmar con Miles Teller (protagonista en Whiplash) y Emma Watson. A Watson se le complicó porque estaba rodando La Bella y la Bestia, y hay versiones de que Teller se retiró porque no llegó a un acuerdo económico, o porque el director ya no estuvo convencido con él.

-La dificultad de conseguir un papel por parte del personaje de Mia está inspirada en experiencias reales de Emma Stone durante su carrera como actriz.

-Para conectar con la filmación, cada viernes el elenco se reunía a ver películas clásicas como Singing in the Rain.

-Ryan Gosling tuvo que aprender a tocar el piano ya que no usarían un doble. En tres meses estuvo listo para filmar sus escenas como músico.

-Aunque John Legend es músico, no tenía experiencia tocando la guitarra. También él tuvo que aprender a tocar un nuevo instrumento para interpretar su papel.

-Emma Stone audicionó para el papel de Mia sin saberlo, ya que Chazelle fue a verla actuar y cantar durante su participación en el musical Cabaret.

-Las escenas y coreografías en la película se inspiraron en varios musicales diferentes como Sigin’ in the Rain (1952), Les demoiselles de Rochefort (1967), Grease (1978), West Side Story (1961), Sweet Charity (1969) y Shall we dance (1937).