Muestra filme ‘power’ femenil

Tras su premiere en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), “El Tamaño sí importa” llegó a las salas de cine.

Ximena Ayala, protagonista del filme dirigido por Rafael Lara, platicó en entrevista con am sobre la experiencia, e hizo un llamado a apoyar este proyecto en su primer fin de semana.

“Estoy muy emocionada, nerviosa porque ya sabes que nuestra oportunidad en el cine mexicano se llama ‘primer fin de semana’; esos son los números que cuentan, estamos dándole con todo para que la gente se anime y pueda disfrutar de ‘El Tamaño sí importa’ más de un fin de semana”.

La película es una comedia romántica sobre un joven rico que pierde todo. Desesperado por recuperar su estatus, se encuentra con una chica talentosa, con la que había trabajado antes. Inician una relación, cuyo fondo es la superación, empoderamiento y amor propio.

“Ya le traía ganas a este tipo de historias, la parte como constructiva, divertida de las comedias románticas. Me fascinó trabajar con Rafa Lara, a quien le agradezco que haya visto esa parte cómica de ‘Bibi’ en mí, un personaje que se identifica mucho con las mujeres de hoy, por esa cuestión de amor propio, de generar una decisión de vida donde no solamente la pareja es lo más importante.

“Es una película que deja un mensaje muy bonito, una reflexión de quienes somos y cómo nos comparamos en estos estereotipos de belleza, de cuánto éxito tienes, qué tan alta eres, cuánto dinero tienes.

“Bibi es una chavita que tiene sueños grandes, pero que está temerosa por perseguirlos, hasta que llega la oportunidad de oro al conquistar a su amor platónico y de autovalorar sus talentos. Es una película que me gusta mucho”, enfatizó.

Lo suyo fue amor

Sobre la química con Vadhir Derbez y el debut de éste en el cine, Ximena se mostró agradecida.

“Con Vadhir fue algo así como amor a primera vista; desde que nos conocimos, fue una química inmediata, eso lo captó la cámara, el director y el público. Todos esos elementos provocan que la gente sufra, se enternezca y se entregue a los personajes. Vadhir es un chavo divertido, disciplinado, que tiene la vena de los Derbez, esa vena cómica”, finalizó.

Le entra al diseño

Ximena Ayala quiere mostrar su faceta como diseñadora de su propia marca de bolsas “Homohabilis”.

“Siempre me gustó el diseño; la estética era algo que me gustaba, el vestirte bien. Fue muy chistoso porque fue como en paralelo al ‘Tamaño sí importa’, también hice una obra de teatro donde el personaje era diseñadora de modas, entonces como que me gusta hacerle caso a las señales, y dije: ‘¡Por aquí!’.

“Así que le eché el ojo a mi papá porque es como un cómplice de vida, en este sentido lo iniciamos entre los dos, mi papá empezó a trabajar la piel como de hobbie y le dije que si hacíamos un negocio de esto, me respondió: ‘Tú las haces, yo las vendo’. Así los dos la diseñamos y así entramos a este mundo, sin estudiar comercio o diseño. Se ha generado un proyecto muy bonito”, aseguró.

Sus bolsas y diseños están disponibles en: www.homohabilis.mx, también en Instagram y Facebook.

“La dinámica es venir al taller, escoger su pieza y esperar un poquito, como se hacía antes, no construimos tan inmediato, sino de una manera un poco más artesanal; estamos también en bazares de diseño como Trafico Bazar aquí en Ciudad de México”, finalizó la actriz