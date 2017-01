Sorprende nueva apariencia de Nicole Kidman

REDACCIÓN Publicada el

Captan paparazzi una Nicole Kidman desmejorada. Cabello lleno de canas, algunas arrugas y manchas en el rostro.

Al ver la foto de la actriz australiana podría decirse a sus 49 años, la vejez no le sienta bien, pero todo es gracias al trabajo del equipo de maquillaje de Top of The Lake que se graba en Sidney, Australia.

En el thriller televisivo, la ex de Tom Cruise personifica a una mujer de 60 años.

La actriz se une a la larga lista de estrellas de Hollywood que participan en la segunda temporada de la serie Top Of the Lake, thriller protagonizado por la actriz de Mad MenElisabeth Moss.