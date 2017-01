La Feria divierte a pocos

Sin solución a la vista

La Feria sigue dando de qué hablar sobre todo porque todos los celayenses sospechan del resultado financiero. Está claro que pasan los años y la feria sigue en números rojos. Los organizadores se esfuerzan en hacerla divertida pero no lo consiguen.



El tema de los 3 millones 639 mil pesos que según la Tesorería Municipal el Patronato de la Feria de Navidad destinó a pagos de nómina, generó una duda que fue exhibida por la regidora de oposición, la priísta Montserrat Vázquez.



Montserrat preguntó por qué el préstamo fue destinado a nómina, si en el documento oficial se encontraba en el rubro de gastos personales. Advirtió que esa partida va dirigida a otros gastos y no a pagar salarios.



El tema entonces es la transparencia. En sesión de Ayuntamiento no hubo explicación para precisar en qué se gastaron los impuestos de los celayenses. Ahora falta ver si aún después de haber sido aprobado el préstamo.



Hay quienes no entienden que los gastos personales equivalen al sinónimo de nómina, por lo pronto el tema será llevado a la Auditoría Superior del Estado para solicitar la investigación correspondiente, por parte de la Regidora.

Sospechan del Secretario



Dicen por ahí que ya hay una sospecha que pesa sobre Francisco Montellano, el secretario del Ayuntamiento. Los documentos que la regidora Monserrat Vázquez mostró sobre la reasignación de recursos de la Feria por 3 millones 639 mil pesos sólo los tenía en su poder Francisco, por lo que los panistas creen que él se los filtró a la priísta “para golpear a la Feria”.



Y es que mire, Francisco es pariente del exdirector de la Feria, Edgardo Álvarez, quien aseguran dejó el cargo no en muy buenos términos.

Papá Rey



Ser papá de Miriam, la Reina de Navidad de Celaya, le ha traído, dicen, buenos dividendos a Alfonso Ledesma, quien recibió para su empresa Nova Carta, sin concurso, el contrato para hacer toda la nomenclatura de Celaya.



La cuestión no es que los haga y que sea el papá de Miriam, lo que algunos ya cuestionan es la forma en la que le dieron el contrato, que fue por asignación directa, cuando por el monto debió ser mediante concurso. Dentro del Cabildo aseguran que todo se dio por la intervención de la regidora panista Marta Norma Hernández.

Celaya sin Toros



Dicen que a Flor de María Carrillo Lazos, la secretaria particular del Alcalde, no le gustan las corridas de toros, por eso intentó convencer a Ramón Lemus de que estaban prohibidas en Celaya y por eso había que cancelar la que se desarrollará el 5 de febrero.



Cuentan en Presidencia que casi logró su propósito, pero la verdad es que el Reglamento de Protección Animal recientemente aprobado no contempla la prohibición, por lo que su intención no prosperó y pese a su oposición y a la de grupos de animalistas, se realizará la corrida que trae el empresario queretano Pablo Álvarez Palillo.



Sus promotores aseguran que ahora sí llenarán la plaza móvil para tres mil personas, ya ve que en la corrida de la Feria apenas alcanzaron, y ya siendo muy optimistas, las mil personas. No saben cuántos boletos han vendido hasta el momento, sólo dicen que va muy bien la venta y que el cartel encabezado por el rejoneador, Pablo Hermoso de Mendoza es garantía. A ver si es cierto.





Vestidos y alborotados



Cerca de cien policías municipales, directores de área, miembros del Ayuntamiento y hasta el Alcalde, se quedaron ‘vestidos y alborotados’ el pasado viernes, cuando esperaban presenciar misa por el ‘Día del Policía’, pero el sacerdote no llegó.



Ramón Lemus dijo que estuvieron esperando hasta las 7:40 de la mañana a que se abrieran las puertas del templo de San Juan de Dios, ubicado en Pípila, para oír misa por el ‘Día del Policía’.



“Son cosas que pasan, se le durmió el gallo”, comentó el Alcalde entre carcajadas.



“Desde luego reconocer el esfuerzo que hacen y el trabajo cotidiano y la entrega, es una labor importante, una labor que en determinadas circunstancias ponen en riesgo su vida y todo ello es loable y es admirable de mi parte”, fue el mensaje del Alcalde para sus policías.



El padre Alfredo Picón explicó que no acudió a la misa por un error de comunicación, es decir, su secretaria tuvo un problema familiar y no le recordó la misa programada para el viernes a las siete de la mañana.



Apenado por la situación, ofreció acudir a la comida que se les realizó a los policías en Celaya para darles la bendición, pedirles disculpas y ofrecerles una nueva misa a las siete de la mañana del siguiente día, en el mismo templo de San Juan de Dios.





Y EN IRAPUATO...

Irapuato, más deuda



Sin importar que Irapuato ya esté hasta el cuello de endeudado, por 395 millones de pesos, la actual Administración Municipal quiere pedir 150 millones de pesos más, para endeudar a otras cinco administraciones.



Esta nueva deuda, que ya aprobó la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, es para que se pueda realizar la obra del Tercer Cinturón Vial, la que no generará un gran beneficio social, sólo para unos cuantos, y cinco contados, eso dicen.



Ricardo Ortiz ha tratado de levantarse el cuello anunciando grandes obras, pero ahora queda esperar para ver si podrán cumplirlas en tiempo y forma, y si realmente darán beneficio a la ciudadanía.

Le hacen el feo



Aunque ya participa en una Comisión al interior del Ayuntamiento, el coordinador de la fracción del PRI, Armando Uribe Valle, volvió a ser relegado en el Cabildo, pero su compañero de partido, David Muñoz Torres, quien tampoco había sido incluido al inicio de la Administración, ya está en tres comisiones, una de ellas donde es Presidente.



Aunque el “pastor” tricolor reclamó y tuvo una larga intervención en la Sesión, no pudo hacer nada, y se quedará relegado. Se preguntan, ¿por qué no lo quieren?

¿Y el Plan Salamanca?



El gobernador, Miguel Márquez, confiado en el apoyo de la Federación anunció emocionado el Plan Salamanca -a mediados del 2016-, que consta de un proyecto que se encargará de remediar los sitios contaminados del municipio, que no son pocos, ni pequeños; de ponerles orden a las empresas contaminantes, entre las principales Pemex, y acciones para bajar los índices de contaminación.



Sin embargo urge meter el acelerador en las acciones. Tanto Márquez como el alcalde Toño Arredondo ya no hallan qué responder cuando se les pregunta cómo va el Plan Salamanca.



La última vez, Miguel dijo que “la tercera es la vencida”, refiriéndose a las veces que los han dejado “vestidos y alborotados” para reunirse en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con el el titular, Rafael Pacchiano, y evaluar los avances de compromisos, y lo que falta.



Y pues ni la histórica limpieza de Tekchem (sólo la primera etapa) ha finalizado; aún hay malestares en los vecinos, e incendios extraños en la zona afectada, o como le llaman algunos salmantinos “zona 55”.



Eso además de las denuncias en contra de Pemex por las descargas al río Lerma, etcétera, etcétera.

¿Y la seguridad?



Parece ser que la petición de seguridad en Salamanca ya es repetitiva para la Administración y hasta molesta cuando escuchan la pregunta, ¿cuándo será más segura Valtierrilla?, ¿cuándo disminuirán los asesinatos?, ¿cuándo tendrán seguridad las colonias y Zona Centro?.



Pues bien, aunque las peticiones sean escuchadas y en su momento respondidas, la inseguridad va a la alza.



Apenas la semana pasada se reunieron empresarios con el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, y con el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, y enseguida el Municipio se reunió con empresarios y comerciantes y les aseguró que la seguridad sería reforzada en el sector Centro.



Pero no tardó en “brincar la liebre” y a los pocos días de este discurso una menor de edad fue víctima de una agresión con arma blanca por parte de dos delincuentes en el Centro, otro hombre fue asesinado también en plena Zona Centro. ¿Hasta cuándo se van a notar las acciones contra la inseguridad?

El impuntual



La cita programada a las 4 de la tarde se prolongó poco más de media hora y algunos jóvenes empezaron la rechifla cuando el sonido oficial se quedó en silencio en el gimnasio de la Deportiva Sur.



A su llegada, el alcalde Antonio Arredondo Muñoz durante su discurso oficial ante los deportistas que representarán Salamanca y Guanajuato en diferentes disciplinas y quienes recibieron uniformes, preguntó desde qué hora estaban presentes los jóvenes, y contestaron: ¡“desde las 3”!, muchos se quejan pues dicen que no es el primer evento en el que la mala programación de la agenda del Alcalde causa malestar y enfado en los asistentes y hasta del propio Alcalde, ¿quién se la organizará?.