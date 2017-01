Paty Cantú conquista a leoneses

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

Más valiente y empoderada... Así llegó Paty Cantú a su primera presentación del año en la Feria de León.

La cantante y compositora, se mostró de lo más accesible antes de su salida al Foro Victoria. En entrevista con am, habló sobre su visita a Europa, su tema de telenovela y un nuevo disco.

“¡Estoy muy contenta, emocionada! Me encanta comenzar el año con trabajo, y sí fue una experiencia muy diferente comenzar en un país donde no se habla español como Alemania, fueron ‘sold out’ que estuvieron increíbles; había fanáticos de Polonia, Siria, refugiados, gente de España, Ecuador y para mí fue ver un mundo que se divide por muros, y reafirmando que la música es la que nos une y eso me emocionó mucho.

“Durante todos los años como cantante y compositora nunca imaginé cantar allá. Nos pidieron más shows y colaboraciones con artistas de por allá, que no puedo decir quién, pero, que va a estar muy emocionante.

“España es un país que estoy trabajando, esta visita despertó interés de otros países y no lo vamos a ignorar, se habló no sólo de mí como artista mexicana, sino como representante del pop latino, y hay que darle seguimiento.

“De la novela se llama ‘El Bienamado’ de Nicandro Díaz, es la primera vez que me toca trabajar con él, estoy agradecidísima por la oportunidad. Es una canción que hicimos Jorge Avendaño y yo, se llama ‘Sueños Lastimados’ y es una canción para esa gente que sabe que duele mucho más perder, una historia de amor frustrada. Es la antesala de mi última gira, antes de entrar a grabar el disco”, dijo.

Después de la atención a los medios de comunicación, llegó el momento de salir al escenario. Después de las 9:30 de la noche, las luces se apagaron y apareció la delgada figura de Paty.

“Suerte”, “Goma de mascar”, “Amor, amor, amor” fueron los primeros temas, que llevaron a las pequeñas fans a cantar y seguirle el ritmo.

“¿Cómo están León? Gracias por acompañarme en el tour Valiente, espero que les guste”, exclamó Paty.

Siguieron “Clavo saca a otro clavo” y “Se desintegra”; la cantante se despojó de una especie de capa que dejó al descubierto un sexy atuendo.

“Vete” fue el llamado a salvar la dignidad y el amor propio.

Cantú agradeció a los más de 7 mil asistentes, entre ellos, los clubes de fans, los que en todo momento ondearon pancartas y lonas para agradecerle por todas esas canciones.

“A medio paso”, “No fue suficiente”, “Manual” y un popurrí acústico acompañada de uno de sus músicos, fueron las delicias de la noche.

Las diademas de gatito y los globos, colorearon la imagen antes de una de las más cantadas: “Prefiero ser su amante”, después de “Hechos no palabras”, la que los clubes de fans celebraron a gritos.

“Por Besarte”, fue una de las más nostálgicas y del dominio público, pues fue con esta canción que su fama comenzó.

“Rompo contigo” y “Corazón bipolar”, fueron las últimas de la noche, sin dejar de contar a “Déjame ir”.

Después de una salida falsa, Paty regresó para obsequiar dos más: “Afortunadamente no eres tú” y “Valiente”, que fueron el sello de las últimas presentaciones de este tour, para arrancar con la grabación de un nuevo disco.