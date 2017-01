Asteriscos

***ENCERRONA TRANSPORTISTA



Autoridades municipales sostuvieron ayer una encerrona en privado con los capitanes del transporte. Les pidieron que cumplan pronto y bien con los compromisos pactados en el aumento a la tarifa.



*** LAS AUTORIDADES



En la cita estuvieron el alcalde Héctor López; los de la Comisión de Movilidad, Luis Ernesto Ayala, Carlos Medina y Chuy Vázquez; el director del área, Luis Enrique Moreno, y el secretario Chuy López.



*** LA CITA EN CORTO



Un día antes por la noche hubo otra reunión, también privada, con un grupo de inconformes encabezado por Visente Hernández, al que ya otros salieron a desconocer como un interlocutor social.

*** MESA DE ¿DIÁLOGO?



El Municipio decidió, luego de protestas en la calle sin atender, abrir el diálogo. Pero sorprendió cuando el primer acercamiento fue sólo con uno de los activistas, Visente Hernández, del Congreso Nacional Ciudadano, quien presumió una foto con el secretario del Ayuntamiento, Chuy López.



* UNOS POQUITOS



Hernández Barrios lanzó el miércoles la invitación a otras organizaciones y liderazgos a asistir a una reunión en su despacho para elaborar el pliego petitorio a presentar a las autoridades, y no hubo eco. La reunión con el Alcalde y su equipo se dio el jueves por la noche, privada, y con Visente y otros pocos.



* ACORDAR, ¿CON QUIÉN?



El Alcalde defiende que la división del movimiento de protesta es su problema, que ellos están abiertos. Tiene razón en parte, eso no es su culpa, pero si quiere que la negociación sirva de algo, debe abrirse.



* AUDIENCIA SIN RESPUESTA



Ahí está el caso, por ejemplo, de la Coordinadora Popular Leonesa, organizadora de dos de las marchas pacíficas de protesta en enero, y que el pasado 23 ingresó una petición de audiencia “y hasta la fecha no ha recibido una invitación a participar en mesas de diálogo”, aseguran. La Coordinadora recordó su comunicado del 3 de enero en que aclara que Visente no está con ellos.



* TAMPOCO LES GUSTA



El militante de Morena, Ricardo Gómez, escribió “una tristeza la reunión privada de Visente con el Gerente Santillana...Al final coquetear con el régimen para ganar espacio en las próximas elecciones. En su defensa el abogado jura y perjura que no está para nada interesado en ocupar cargos públicos.



* OTRA MARCHA



El faceboquero Adolfo Enríquez exigió ayer que Hernández Barrios informara los resultados de la reunión, y explicó que no asistió porque no representa a ninguna organización (aunque sí tiene liderazgo en redes) y el Alcalde ya dijo que no hay marcha atrás, así que no hay nada que negociar. A lo que sí invitó es a una marcha para hoy a las 8 de la noche en contra del transporte y la inseguridad que se vive en la ciudad.

*** SIT, CUARTA ETAPA



La Dirección de Obra Pública que comanda Carlos Cortés lanzó hace una semana cuatro distintas licitaciones públicas para concluir la cuarta etapa del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Se trata de paraderos del López Mateos y de bulevar Hidalgo, y el corredor Hidalgo (de Campestre a Malecón).



* LÓPEZ MATEOS E HIDALGO



El arranque de las obras está proyectado para la tercera semana de febrero. En específico se trata de dos paraderos grandes nuevos en López Mateos, otros cuatro para remodelación y ampliación, y tres nuevos en bulevar Hidalgo. Además del contrato del tramo pendiente del carril exclusivo de Hidalgo.



* DOBLE TURNO



A diferencia de la tercera etapa esta vez, asegura Cortés Galván, en la convocatoria se deja clarito que deberán trabajar en doble turno para acelerar los tiempos y aminorar las molestias a los automovilistas. El paquete total de las obras de la IV etapa del SIT debe estar concluido en la primera semana de julio. Por recursos no hay bronca pues están amarrados con Banobras desde la pasada administración local.



* OBRA EN PROCESO



La parte inicial de obras de esa etapa, y que están en proceso, está por concluirse en lo que toca a los paraderos y el corredor Campestre-Talabarteros. La microestación Hidalgo es la que lleva menos, sobre un 25%, y estará lista en mayo. Movilidad decidirá si eso se pone a funcionar antes, o hasta tener todo.

*** ROMERO CON PEÑA



El senador panista de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, en su calidad de coordinador de política exterior de la bancada azul, tuvo ayer un papel activo en la reunión de legisladores con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Hizo equipo con Gabriela Cuevas en pedir que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuente con recursos suficientes para otorgar protección consular a los mexicanos.



* PROTECCIÓN CONSULAR



Para garantizar ese presupuesto ambos presentaron una iniciativa a la Ley del Servicio Exterior que plantea que los ingresos en los consulados sean reintegrados en su totalidad para sus tareas. Ayer mismo Peña Nieto giró instrucciones al Secretario de Hacienda de más recursos para los consulados. Romero Hicks abordó también lo necesario de la vinculación de legisladores con sus pares de EUA.

*** AZUL, Y LA BARAJA



De las grillas del PRI el portal SDPnoticias.com publicó que la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Monroy, tiene sus días contados en esa cartera al no encajar en el equipo del jefe Enrique Ochoa. Y pone en la baraja para sustituirla tres nombres: la diputada federal Sylvana Beltrones (hija de Manlio), la senadora Diva Gastélum y la diputada federal de León, Azul Etcheverry.

*** ARENA, NO VA



En más de nombramientos inciertos todavía no hay claridad respecto al perfil de quién ocupará la Presidencia del próximo Consejo Directivo del Parque Metropolitano, ya está por salir la convocatoria. Lo que sí ya está decidido en Palacio Municipal es que esa silla no será para el exregidor y empresario panista, Alejandro Arena Barroso, quien sonó fuerte y él estaba listo para entrarle al quite, pero no.