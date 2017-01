JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO Publicada el

En 1847 libramos y perdimos una guerra militar contra los Estados Unidos. Vecino voraz y ventajoso, siempre encontró en la desunión de los mexicanos oportunidades para atacarnos y vencernos. Imposible pensar en el gobierno yanqui como amigo; posible hacerlo de los norteamericanos como pueblo.



Terminada la segunda guerra mundial y la escasez de mano de obra, los “gringos” (término proveniente del “green go (“ahí va un ojo verde” u “ojo verde regresa a tu casa”) decidieron frente al creciente número de migrantes mexicanos, limitar la migración y en los años 90, construir un muro en los puntos donde la geografía facilitaba el acceso.



Trump como líder y casi dueño de la mayor potencia económica y militar que haya conocido la humanidad, se ha convertido en un dolor de cabeza para el equilibrio mundial. Con el apoyo del electorado blanco, ha convencido a su pueblo de la conveniencia de construir un muro que divida a México (y con ello al resto del mundo subdesarrollado), de los norteamericanos.



Primero contra nosotros, comprometido a devolver a los migrantes, empecinado en cancelar el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y con una carga enorme de desprecio hacia otras razas, Trump ha iniciado una era nueva en la historia de la humanidad: la supremacía de la cultura, de la raza, de los pueblos.



Los muros han sido en la historia la manifestación más cruel del poder para dividir a los seres humanos: en Cisjordania, en Berlín, en Corea, en Vietnam, ahora en México. Es imponer barreras artificiales cuando ahora vivimos la Aldea Global. El muro ahora, cuando antes pensábamos que el TLCAN permitiría la circulación libre de mercancías y de personas. Por eso, el Muro tiene una total oposición en México y en el mundo. El anuncio primero de Trump de desistir de la reunión con Peña Nieto y luego éste, anunciando como muchos lo pedían, la cancelación de la visita, es el preámbulo del enfriamiento de las relaciones diplomáticas y comerciales.



Frente al muro, y más allá de las consecuencias culturales, económicas y ambientales, no tenemos otra alternativa que desarrollar el mercado interno, que preferir los productos nacionales, que exigir calidad y servicio a las empresas nuestras, que buscar hasta donde podamos, dejar de consumir productos norteamericanos. A, incluso, boicotear por dignidad, a las empresas de Trump. Esta campaña es una respuesta a los anuncios del Presidente de los EU, de incrementar las medidas contra nuestros migrantes y de insistir en la construcción del muro fronterizo. Es la asociación Democratic Coalition Against Trump (www.DemocraticCoalition.org) quien lanzó esta aplicación para boicotearlo. Es una sencilla herramienta APP que nos permite conocer a cientos de empresas y personas directamente conectadas a los negocios de Trum. Ahí aparecen por cierto, Starbuck y Gucci.



Para enfrentar al muro está la capacidad que como consumidores patriotas tenemos para preferir a las empresas mexicanas. Es cierto que muchas empresas norteamericanas son comercializadas por empresas mexicanas, como es el caso de Grupo Alsea y que ciertamente contratan a personal mexicano, pero que transfieren anualmente al menos el 35% de las ventas netas a los Estados Unidos. Caso similar es el de las armadoras automotrices, las maquiladoras electrónicas, las farmacéuticas, bancos, que transfieren cantidades millonarias a sus matrices en los Estados Unidos.



Soy de los que invita a que seamos patriotas, dignos, y que compremos lo nuestro para reactivar el mercado interno. No tenemos otra estrategia para derribar el muro. Requerimos empresas competitivas, gobiernos honestos y eficientes, educación tecnológica, servicios de calidad, cultura de emprendimiento. El Muro será un incentivo para la innovación, para que al igual que en 1847, los mexicanos aprendamos a trabajar en equipo, a formar nuevos líderes, a sobrevivir siendo competitivos. El Muro nos aglutinará a los mexicanos y nos hará sacar lo mejor que tenemos de nosotros.

José Luis Palacios es Director



de la Universidad Merdiano



director@universidadmeridiano.edu.mx