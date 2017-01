El show Trump

ALEJANDRO POHLS HERNÁNDEZ Publicada el

“Todo empezó con el burdel del abuelo proxeneta, Friedrich Trump, quien emigró a EEUU desde Alemania con solo 16 años. Hizo fortuna con hoteles que funcionaron como prostíbulos durante la fiebre del oro. El nuevo presidente nunca ha querido hablar sobre el tema familiar”: Diario El Español.

La prensa desenterró de la hemeroteca del New York Times un artículo publicado el 1 de junio de 1927 que relacionaba a Fred Trump, su padre, con el Ku Klux Klan. La crónica periodística lo vinculaba con una pelea entre civiles racistas y policías en Queens, y Fred Trump fue arrestado.

Con estos antecedentes familiares, Donald Trump, cuando niño, probó por primera vez el sabor del éxito, el sentirse importante, cuando vio su nombre en un periódico local, luego de haber bateado un fabuloso homerun en un partido de béisbol. Aquello, que contaría muchos años después a uno de sus biógrafos, dijo que lo había despertado a buscar el éxito toda su vida.

Sentirse el centro de la atención fue como una droga a la que se había hecho adicto y tuvo que ir incrementando la dosis. Nada calmaba su deseo de fama y popularidad, hasta desear ser el presidente de los Estados Unidos. Finalmente, lo logró, desbancando a políticos tradicionales y siendo inmune a la crítica.

Pelear ha sido su proclividad, desde niño. Según sus biógrafos, la confrontación ha sido una constante en su vida, a tal punto que fue enviado por sus padres a la Academia Militar de Nueva York, cuando tenía 15 años, con el deseo de ponerlo en orden. Ahí, debido a sus constantes peleas a puñetazos, se aficionó al boxeo, resultando un gran atleta, y buscando en este deporte una válvula de escape para calmar esas ansias de confrontación.

¿Pero de dónde salió este egocéntrico magnate de la construcción, reconvertido en líder político, hijo de una inmigrante escocesa, que llegó a la isla Ellis en New York con $50 dólares en el bolso, a trabajar en el servicio doméstico? Donald Trump nació en Queens, New York, el 14 de junio de 1946, estudió en la Escuela de Negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania y se graduó en 1968, con un grado de Bachiller en Ciencias, Economía y Antropología.

Ya en el mundo de los negocios, fueron sus osadas decisiones y estrategias las que hicieron crecer a la empresa constructora y de bienes raíces, Trump Organization, que heredó de su padre. La revista Forbes lo ubica en el puesto 405 en la lista de los más ricos del mundo, con una fortuna de 4 mil millones de dólares.

Su talento empresarial, su matrimonio con Ivana Zelnickova, luego conocida como Ivana Trump, la construcción de fastuosos edificios, como el Grand Hyatt y la apertura de la Trump Tower, revelan la personalidad glamorosa y extravagante de Donald. Todo esto atrajo la atención de los medios de espectáculos y de negocios que dieron a Donald una ventana al mundo.

También contribuyeron a la construcción de su fama las mujeres hermosas de las que siempre se ha rodeado, las conejitas del Playboy, los casinos, la compra de aviones de precios estratosféricos, los yates... Todo, según confesó en 1990 a ‘Playboy’, “eran aderezos para el show.

Y, el show es Trump”. Sus millonarias deudas y sus lujosas adquisiciones, junto con su copete dorado de Elvis, del “show business”, contribuyeron a dar doro a su personalidad.​

Finalmente, decidió incursionar en la política. En 1999, intentó postularse a la presidencia a través del Partido Reformista y por alguna razón decidió no presentarse. En 2004 se convirtió en presentador del reality show para emprendedores The Apprentice, convirtiéndose en una celebridad global. En 2012 coqueteó con la posibilidad de postularse por el partido Republicado por primera vez, pero terminó apoyando a Mitt Rooney.

Pero, algunos críticos opinan que no todo lo que brilla es oro. Seis veces se ha tenido que acoger a las leyes de bancarrota, sabe cómo eludir pagar impuestos, cómo librarse de las acusaciones de acoso sexual (una dama se quejó de que le metía la lengua hasta la garganta y que era como un pulpo, y otra de que con su intensidad sexual le rompió la cama y tuvo que reponerla de inmediato), y Trump University, el pomposo nombre de los cursos que creó, está bajo investigación por fraude. Aunque él cifra su fortuna en 10.000 millones de dólares, según Forbes no llega a los 4.000.

Trump ha creado una marca, y no solo con sus distintas líneas de productos, edificios, hoteles y campos de golf, clubes como el Mar-a-Lago, aventuras inmobiliarias internacionales, los concursos de Miss Universo y Miss USA. La marca es él, El New York Times lo define como “un tipo escurridizo y astutamente calculador y temerariamente despreocupado de las consecuencias”.

Publicó un libro, The Art of the Deal, que estuvo 48 semanas en la lista de los más vendidos y con el que había expandido su imagen de exitoso hombre de negocios; un mérito de su redactor, Tony Schwartz, que ha dicho que lo que hizo fue algo inútil. En el libro hay reflexiones que dan mucho que pensar: “Juego con las fantasías de la gente cuando quieren creerse grandes”. Schwartz afirma que Trump “es un maniaco mentiroso, que blofea sobre todo.”

El 16 de junio del 2015, después de haber lanzado duras críticas contra las élites políticas estadounidenses, oficializó su precandidatura para las elecciones de noviembre de 2016; con su slogan “Make America Great Again” fue imparable.

Desde entonces, por sus declaraciones provocativas, ha logrado sumar una enorme lista de enemigos, y a la vez, más y más electores conservadores a favor de sus posturas nacionalistas y radicales.

Hoy, el presidente Trump tiene en vilo a México: lo que tuitea sin seriedad alguna, pone de cabeza a toda la élite política mexicana, sin saberse siquiera si está blofeando en su postura de negociador.

El papel de Donald Trump en la historia americana está aún por escribirse. Lo que nadie podrá borrar ya es su influencia en tirios y troyanos. Y probablemente tiene más herencia en su interior de lo que cree, del pueblo familiar Kallstadt, debido a que a sus habitantes se les conoce cariñosamente como Brulljesmacher, una palabra que en el dialecto regional significa fanfarrón y caprichoso.

Toda su mímica, su mimetismo y sus excentricidades, incluyendo su ridículo copete de crooner de Las Vegas son “aderezos para el show. Y, el show es Trump”. Por lo tanto, no nos confundamos ni nos amedrentemos, estamos asistiendo al espectáculo del showman Trump.

Si la política es hacer creer, los políticos son maestros en estas artes. ¿A ver que tan buenos resultan para ganarle a Trump en el blof y hacerlo creer que Estados Unidos necesita más a México, qué éste a Estados Unidos?

A hombres narcisistas como Trump los paraliza el miedo al fracaso y al ridículo, debemos de blofear y convencerlo de que México podría ser el primero de los muchos fracasos y ridículos que puede enfrentar en su Gobierno.