Y guarda la calma sector automotriz

ANDREA MURILLO Publicada el

La industria automotriz guanajuatense mantiene la calma ante la amenaza del 20% a las importaciones de México.



El pasado viernes el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spider, a bordo del avión Air Force One, dijo que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aplicaría a México un impuesto para pagar el muro fronterizo entre ambos países.



“Debemos mantener la calma y no especular hasta que este arancel sea oficial y definitivo”, dijo Manuel Rodríguez Guzmán, director comercial de Murtraleón.



“Considero que con este tipo de medidas el presidente Trump estaría regresando a tiempos antiguos donde el libre comercio no era una prioridad”, añadió.



Agregó que está demostrado que México es un socio primordial y complementario de Estados Unidos.