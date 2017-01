Es Virgilio Andrade nuevo titular de Bansefi

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El presidente Enrique Peña Nieto nombró al ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, como nuevo director de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), en sustitución de María Fernanda Casanueva, quien se integró al equipo del canciller Luis Videgaray.



Al dar a conocer los nombramientos para ocupar las vacantes que había en varias instituciones de la banca de desarrollo, la Secretaría de Hacienda destacó que Andrade es abogado egresado del ITAM con maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Columbia en Nueva York.



A Francisco Nicolás González Díaz lo nombró como director general de Bancomext, y a Mario Zamora Gastelum como director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).



González Díaz cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el sector bancario, en donde ha laborado en diversas áreas de crédito, riesgo, evaluación de proyectos, tesorería, adquisiciones y administración de activos, tanto en el sector privado (Grupo Financiero Monterrey, Grupo Financiero Bancomer) como en el sector público (Nacional Financiera y Bancomext).



Fue embajador de México en Alemania, consejero comercial de Bancomext y director general de ProMéxico.



Es egresado de la licenciatura en Administración del ITAM. Obtuvo una maestría en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y en Business Administration en la Universidad de Texas.



Mario Zamora Gastélum cuenta con una trayectoria de más de 18 años en el sector público.



Es licenciado en Economía por el ITESM. En 2001 obtuvo el grado de maestría en Desarrollo Económico Regional por la London School of Economics and Political Science, en Londres, Inglaterra.



CAMBIOS



Nuevo reto.



Virgilio Andrade se desempeñó como titular de la Secretaría de la Función Pública.