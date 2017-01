Tendrá AMLO gira por Estados Unidos

AGENCIA REFORMA Publicada el

Andrés Manuel López Obrador anunció que encabezará giras por ciudades de Estados Unidos para reunirse con ciudadanos de ese país y convencerlos de que los migrantes no son los causantes de sus problemas de desempleo y bajos ingresos.



En un mitin de la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, el tabasqueño detalló que la visita comenzará el 12 de febrero en Los Ángeles. Seguirá en Chicago, Laredo, El Paso, Phoenix, San Francisco y Nueva York.



“Vamos a constituir un frente cívico en Estados Unidos contra la xenofobia”.



“Ese frente va a tener como propósito informar no sólo a los migrantes, no sólo a nuestros paisanos, sino también, y de manera muy especial, a los estadounidenses, porque los han engañado, se ha fomentado mucho el odio hacia los migrantes, hacia los mexicanos, y hay que frenar eso”.



El dirigente de Morena dijo que hablarán con los trabajadores y los integrantes de las clases medias.



“Hay que hacerles ver que si ellos tienen problemas de desempleo, si no les alcanzan sus ingresos, no es por culpa de los migrantes, hay otras razones que son las principales”, explicó.



“No es que el mexicano va a quitarles su trabajo, o que, como se dice de manera muy ligera y ramplona, que de Estados Unidos salen las riquezas para México y que eso ocasiona el empobrecimiento de la gente en Estados Unidos. ¡No es así!”.



Cree que hay una crisis económica y social porque no hay política de protección a los trabajadores y a las clases medias, ni una justa distribución del ingreso.



Expuso que ha extendido invitaciones a intelectuales, empresarios y deportistas para que lo acompañen en estos encuentros, como a la escritora Elena Poniatowska, para la visita de Laredo, y al beisbolista mexicano Adrián González, primera base de los Dodgers, para Los Ángeles.