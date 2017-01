Reporta NYT primeras detenciones de inmigrantes

REDACCIÓN Publicada el

Tras la orden ejecutiva de no permitir la entrada de refugiados o extranjeros provenientes de Medio Oriente, este sábado se reportaron las primeras detenciones.



The New York Times indica que este sábado fueron detenidos un sirio, un iraní y un iraquí, este último a pesar de que trabajó para el gobierno de Estados Unidos.



En el caso de la persona de Siria, buscada comenzar una nueva vida en Ohio.



Estas detenciones, realizadas en aeropuertos de Estados Unidos, se dan luego de que se firmara en la Casa Blanca restricciones para extranheros provenientes de países ligados con el terrorismo.



Ayer el presidente Donald Trump ordenó suspender la entrada de todos los refugiados en los próximos 120 días.



Además, bloquear la entrada de la comunidad musulmana en al menos 90 días, de Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemén y Sudán.