Traslada GM de Canadá a México empleos por mano de obra barata.- Sindicato

General Motors (GM) va a recortar 625 puestos de trabajo en la planta de CAMI en Ingersoll, Ontario, Canadá, debido a que la producción de la camioneta Terrain se trasladará a México, dio a conocer Jerry Dias, líder del sindicato de trabajadores de Canadá, Unifor.



“Esta decisión es por la codicia de la empresa, no está basada en las ventas. Es otro ejemplo de cómo los buenos trabajos en Canadá se trasladan a México porque tiene una mano de obra más barata y el sindicato no dejará que esto suceda sin pelear”, afirmó por medio de un comunicado.



“La Equinox y la Terrain son vehículos exitosos y dada la actual demanda, no hay justificación para el despido de estas personas en la planta de CAMI”, agregó.



El 9 de enero pasado, Mary Barra, presidenta y directora general de General Motors, informó que la fabricación de la camioneta Terrain se trasladaría de Canadá hacia la planta de San Luis Potosí en México.



La compañía no detalló el monto de inversión para fabricar la Terrain en San Luis Potosí, pero se va a comenzar a producir en la primera mitad del año.



La SUV Terrain que se fabricará en México contribuye con 25% de las ventas totales de GM en Estados Unidos y se han vendido más de 700 unidades en Norteamérica desde su lanzamiento en 2009.



“El anuncio de CAMI es un claro ejemplo de todo lo que está mal en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual debe ser renegociado. Es imperativo que tengamos reglas de comercio que ayuden a asegurar buenos trabajos en Canadá", apuntó Jerry Dias.



La planta de CAMI va a fabricar la nueva versión de la camioneta Equinox y seguirá operando a tres turnos; sin embargo, la producción de vehículos por el momento va a disminuir, por lo que la compañía necesita menos trabajadores.



Unifor agregó que la planta de CAMI no formó parte de la última negociación del sindicato con las armadoras de Estados Unidos, Ford, GM y Fiat Chrysler, donde se garantizó la producción de ciertos vehículos, así como una inversión de 1.5 mil millones de dólares y la creación de nuevos empleos en varias plantas automotrices de Canadá.



Hace dos años, GM invirtió 560 millones de dólares en la planta de CAMI para fabricar la Equinox.



Unifor hizo un llamado al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para que establezca mecanismos que permitan balancear la inversión y la creación de nuevos empleos, así como fortalecer la economía canadiense y a la industria automotriz de dicha nación.



En Canadá, General Motors indicó que la compañía ya le había notificado al sindicato el impacto en los puestos de trabajo al hacer cambios en la fabricación de las camionetas Equinox y Terrain.