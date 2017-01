El tío Toño

MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ Publicada el

áximo era un gran ser humano. Se veía fuerte, decidido. Agradecía todo lo que la vida le daba. Tenía un carácter firme. Era alegre y contagiaba de júbilo a todo el que le rodeaba. Cualquier persona que lo conociera, debía pensar que su vida había sido fácil o por lo menos sin tantos tropiezos.

Comentan los expertos que cuando un niño tiene una infancia feliz, es más probable que de adulto logre el éxito. Máximo se enfrentaba con situaciones difíciles.

–¡Siempre tratas de encontrar el lado amable a las cosas! Le decían sus amigos.

El joven solo contestaba: -“La vida es como una fiesta a la que te invitan, tú decides si te quedas sentado observando o bailas toda la noche y disfrutas el momento. Habrá más fiestas pero seguramente ninguna será igual”.

Un día Máximo paseaba a su sobrina Arcelia en el parque. Pasaba por allí Luis, un amigo de la infancia.

-¡Hasta que te encuentro! Exclamó el joven ya cansado de caminar.

-¿Qué pasó Luis?

–Te buscaba porque hoy en la noche habrá fiesta en mi casa, adelanté un poco mi cumpleaños y quisiera que estuvieras allí. Explicó Luis emocionado por la celebración.

–Discúlpame hermano, hoy sí te voy a fallar.

-¿Qué? No me puedes hacer esto Máximo, sabes que eres mi mejor amigo. Exclamó Luis desconcertado de la respuesta de su casi hermano.

Máximo le dijo a su sobrina de 6 años que se fuera a jugar sin alejarse tanto, para así poderle explicar a Luis la razón de su inasistencia a la fiesta. Le explicó que su hermana y su cuñado estaban en proceso de divorcio, peleaban mucho y a Arcelia le estaba afectando demasiado esa situación.

-¿Pero tú que tienes que ver con eso Máximo?

-¡Mucho amigo! Contestó el joven.

–Ellos tienen que resolver sus problemas y no hay nada que puedas hacer para que tu sobrina Arcelia no tenga esa experiencia. Contestó Luis pensando que con ese consejo podría ayudar y al mismo tiempo hacer que su amigo reaccionara y fuera a su fiesta.

A lo que Máximo contestó: -Mi vida no ha sido fácil Luis. Tú me ves siempre feliz y disfrutando lo que la vida me da, sea poco, sea mucho, pero al fin agradecido. Pero cuando yo era un niño, mis padres peleaban mucho. Yo me iba con miedo a la escuela y preocupado de pensar qué podría pasar mientras yo me iba a estudiar. Por las noches era difícil conciliar el sueño pues los gritos de mis padres me hacían estar despierto. Y entre tantas cosas que sucedían, pasó algo muy bueno para mí. Un día, llegó de la ciudad de México el hermano de mi mamá, “mi tío Toño”, junto con él, llegó mi tía y una prima. Fue hermoso tener una compañera, porque aunque no vivieran en mi casa, vivían a una cuadra y eso hacía que prácticamente mi prima y yo nos viéramos a todas horas. Éramos como hermanas.

Mientras contaba, Máximo suspiraba, y Luis parecía no entender nada.

-Ellos también tenían sus propios problemas pero hubo algo que aprendí de mi tío Toño y que jamás se me olvidará. Dicen que cada persona vive sus propios retos y dificultades pero él a pesar de que no tenía una vida fácil, siempre pensaba en mí. Los domingos que yo odiaba por llegar el término del fin de semana, muchas veces me invitaba a salir con él mi tía y mi prima, nos llevaba a pueblitos cerca de la ciudad. Recuerdo que una vez nos compró unos trastecitos de barro a mi prima y a mí y eso me hizo muy feliz. Otras veces entre semana nos llevaba a unas quesadillas que estaban en el centro histórico. Etc. etc.

Máximo terminó con algunas lágrimas en su mejilla.

–Entiendo que recuerdes todo eso hermano, es una historia hermosa. Mencionó Luis y prosiguió. –Pero sinceramente no comprendo qué tiene que ver con mi fiesta de hoy.

-Tiene mucho que ver amigo. Muchas veces cuando uno es niño, pasa por algunas situaciones familiares difíciles así como yo las pasé y como ahora las está pasando Arcelia. Como bien mencionaste, uno no puede arreglar los problemas de los demás pero sí puede hacer que ese momento por el cual está pasando ese niño o niña, sea más llevadero. Hoy es el día en que deseo que Arcelia se olvide por un momento de todos sus problemas. Eso es lo que aprendí de mi “tío Toño” y ahora me toca a mí poner en práctica ese aprendizaje.

Recuerda: “La felicidad es de quien la trabaja”.