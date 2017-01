La tesis de Melesio

MARIO PEÑA DODERO Publicada el

›› Cada uno de nosotros tiene a todos como mortales, menos a sí mismo.‹‹

Sigmund Freud

En 1981, el maestro Melesio Iturralde, un caballero de abdomen abotagado, piernas arqueadas y espalda de doble lomo, en uno de sus momentos de lucidez –muy contados, por cierto-, compartió a sus discípulos que, luego de sesudas reflexiones e investigaciones privadas, había llegado a la conclusión de que los psiquiatras y los odontólogos eran los profesionistas que tenían la expectativa de vida más baja de todos los contribuyentes. Don Mele, a quien recuerdo con sus anteojos de pasta, su saco de pana con coderas y siempre mal fajado, no desperdiciaba momento cuando estaba en el aula –pocos, porque las manifestaciones y las marchas le absorbían muchas horas-, para afirmar que los susodichos vivían menos, porque no se sentían queridos por el paciente que los veía como representantes del dolor. El impacto, decía, de percibir que la clientela prefería estar en la playa que acudir a la cita, iba minando su estado de ánimo.

Durante muchas noches de tertulia, en las que abundaban las bebidas espirituosas y la consabida parvada de gorrones, sostenía acaloradas discusiones sobre el tema. Como todo buen analista silvestre, sometió su tesis al más crítico escrutinio y hasta se dio el lujo de ampliarla. Cuentan que cierta madrugada, luego de una gran comilona, recostado en el desvencijado sofá de la sala, apartó de su lado al inseparable gato y pronunció, no sin antes pedir que le llenaran su vaso, el toque final de su idea. En la lista de los que viven poco, había que sumar a los diputados, seres que, sin duda, ocupan la última plaza de personajes respetados y admirados en esta sufrida nación. Luego de recibir aplausos de sus invitados, entrecerró los ojos y se entregó a los brazos de Morfeo.

Infortunadamente, meses después de semejante declaratoria, en un estado más que inconveniente, fue salvado por milímetros de ser arrollado por el metro de la ciudad de México, cuando intentaba bloquear su paso para protestar por el nombramiento del actor John Gavin como embajador estadounidense. Luego de ese incidente, el formador desapareció de la escena pública. Cuentan que la impresión de sentir tan cerca el transporte colectivo, le había provocado espasmos estomacales crónicos y una temblorina irrefrenable. Posteriormente nos enteramos que había partido al más allá.

Los pupilos, que hubieran querido monitorear sus descubrimientos, se resignaron a la pérdida. La propuesta de algunos, de usar la ouija como medio de comunicación con el extinto, fue ignorada.

Aunque no tuve el susto de ser su alumno, debo reconocer que don Melesio no andaba tan extraviado, pese a que, debo señalarlo, erró en parte. Es cierto que recibir aprecio es importante en nuestras profesiones, y que no obtenerlo puede causar inquietudes y desazones que nos lleven a disminuir la autoestima. Sin embargo, en el ejemplo de los legisladores, se quedó corto. Todos los días nos enteramos de la crítica que reciben estos señores por su nada ejemplar quehacer, reacciones que van de la decepción al desprecio; pero ellos siguen tan campantes. Pese a tal carga de presiones y desaires, jamás lucen disminuidos o enfermos.

Hemos de aceptar que la teoría del profe Iturralde es incompleta. Contrario a lo que él aseguraba, los diputados no tienen una existencia tan breve como los psiquiatras o los odontólogos, sino todo lo contrario. Siempre se les ve rozagantes y con el cutis perfecto.

¿Será que tienen la fórmula para soportar tanta animadversión sin que les afecte? ¿Acaso son espíritus privilegiados que han encontrado un amortiguador de estímulos tan sólido como el caparazón de una tortuga? ¿Por qué viven tanto?

Y una tarde, hurgando entre mis papeles, tropecé con la inmortal frase atribuida a Menandro: “Los elegidos parten temprano”.

Entonces lo comprendí todo.