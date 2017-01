¿Sientes dolor? No lo dejes pasar

AGENCIA REFORMA | DULCE SOTO Publicada el

¿Cuántas veces has sufrido un dolor muscular o de cabeza sin prestarle atención porque consideras que pasará pronto?, plantea Paola Maldonado, maestra en Bioética.

Acostumbrarte a vivir con un malestar puede causar trastornos del sueño, afectar tu desempeño laboral o tu salud mental, al provocar ansiedad o depresión, asegura la especialista.

De hecho, refirió, el 50% de las personas que participaron en la encuesta “No te resignes y controla tu dolor”, que contó con una muestra de 2 mil 747 mexicanos, admitió sufrir una dolencia al menos una vez a la semana.

Pese a ello, el 37% de los entrevistados reconoció que no hace nada frente al dolor, refirió que no acude al médico ni busca una solución terapéutica.

Según el sondeo, los argumentos más frecuentes para no acudir al médico fueron considerar que “el dolor no era tan fuerte para tomar un medicamento”, “no me gustan las medicinas” o “prefiero esperar a que la molestia desaparezca por sí sola”.

“Pero que las personas no controlen el dolor tiene como consecuencia que sufran innecesariamente e, incluso, se puede agudizar el dolor, generando otros problemas físicos y psicológicos”, advirtió.

La encuesta preguntó qué padecimientos experimentaron más los mexicanos en los 6 meses previos, a lo que el 53% respondió que dolor de cabeza leve; 50%, de espalda; 38%, dolores musculares; 36%, en el cuello; 30%, en las piernas, y casi la tercera parte, 28%, cólicos menstruales.

Para aprender a controlar esos dolores, Maldonado, especialista de Bayer, recomienda identificar la intensidad y la frecuencia con que se presentan al mes.

Registra esos datos, pues te ayudarán a darte cuenta si el dolor aparece seguido.

Con tu médico de primer nivel podrás saber qué provoca tu malestar y si es consecuencia de algún padecimiento más grave que requiere ser atendido.

Después, debes usar adecuadamente los fármacos que te receten, siguiendo las indicaciones del especialista y las instrucciones del empaque. No te automediques.

ANTICÍPATE

Algunos dolores musculares o de cabeza se pueden prevenir si no son causados por una enfermedad de mayor gravedad. Aquí recomendaciones:

EJERCICIO FÍSICO

Ayuda a relajar músculos y liberar tensiones, ya que al practicarlo se liberan endorfinas.

Caminar o nadar son actividades que ayudan a mantener fuertes y flexibles los músculos de la espalda y abdomen.

ALIMENTACIÓN

La carencia de alimento puede causar dolor de cabeza.

Es importante tener horarios de comida y respetarlos.

Algunas personas pueden ser sensibles al café, chocolate, quesos y nueces, y experimentar dolor de cabeza al consumirlos.

SUEÑO

Dormir lo suficiente restaura la energía y permite descansar las articulaciones y músculos. Pero dormir en exceso también perjudica.

Duerme entre 7 y 8 horas diarias.

ESTRÉS

Identifica qué situaciones te generan tensión o estrés.

Trata de evitarlas o disminuirlas. También las puedes combatir meditando o practicando yoga.

TABACO Y ALCOHOL

Evita fumar y consumir bebidas alcohólicas en exceso.

La nicotina y el humo provocan que la columna vertebral envejezca más rápido de lo normal.

MANTENGA SU PESO IDEAL

El sobrepeso y la obesidad generan una presión mayor a la columna vertebral, la espalda lumbar y a las articulaciones.

Mantener su peso ideal le ayudará a evitar esos dolores.

MALESTARES



FRECUENTES

53%

Dolor de cabeza leve

36%

Dolor de cuello

50%

Dolor de espalda

30%

Dolor de piernas

38%

Dolor muscular

28%

Cólicos menstruales

Fuente: Encuesta No te resignes y controla tu dolor