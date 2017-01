Juega hockey y hace el ridículo

Justin Bieber fue el invitado de honor en el juevo de estrellas de la NHL. Y si se lo preguntan, el ídolo pop se llevó la noche pero no como todos esperaban. Justin entró al campo de hockey para jugar un poco pero al parecer no fue una muy buena decisión.

Iba poco tiempo de comenzado el encuentro cuando de pronto el jugador Chris Pronger decidió darle un “pequeño empujonsito” al cantante lanzándolo hasta el cristal de la orilla con el cual estrelló su rostro dejando una imagen divertidísima para todo el que la vea

Is it too late now to say sorry? #NHLAllStar







WATCH LIVE: https://t.co/2XyPuojWBR pic.twitter.com/yJQedLh8wR