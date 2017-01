Crean conflicto por estacionamiento

JESÚS ROMERO Publicada el

ecinos del barrio de La Venadita pelean por apoderarse de los cajones de estacionamiento que la Dirección de Obras Públicas está construyendo en la plaza pública.



Graciela Alvarez Rangel denunció que la llamada Mesa Directiva es liderada por Leopoldo Chávez, y que ellos hicieron un trato con el municipio para quedarse con los 17 cajones de estacionamiento, cuando su uso debería ser permitido por todos los capitalinos sin discriminación.



El muro



Además, expresaron su molestia a am Express porque el muro para el estacionamiento se construyó, posteriormente se demolió y finalmente se volvió a erigir a petición de la Mesa Directiva.



Ariadna Olmo Cervantes, vecina del Callejón de la Venadita 10, tiene un permiso de Desarrollo Urbano (del cual am Express tiene copia, emitido el 21 de diciembre pasado), para la construcción de rampa que le permita acceder de la Plaza, a la cochera que construirá en su casa.



Sin embargo, se ignoraron las indicaciones del documento y el municipio levantó un muro de piedra frente a su domicilio.



No será estacionamiento privado



Al respecto Héctor Javier Morales Ramírez, titular de Obras Públicas, reconoció que se va a pavimentar la placita, porque la gente utiliza esta zona como estacionamiento.



“El proyecto que tenemos validado no contempla la rampa (de la particular), hay dos documentos de Desarrollo Urbano, en uno se aprueba la rampa y en otro no (aunque no los mostró).



“El muro sí se demolió, se reconstruyó pero ya no se va a volver a demoler. En esta zona estamos invirtiendo 970 mil pesos para la pavimentación”, resaltó el funcionario municipal.



El funcionario reconoció que existe un conflicto social entre los colonos de la zona y en consecuencia se están haciendo modificaciones al proyecto para beneficiar a la mayor cantidad de gente.



Y en ese sentido, dijo que si se deja la rampa para la cochera de Ariadna Olmo se estarían perdiendo tres cajones de estacionamiento.



“Están pidiendo 17 cajones de estacionamiento, no caben en esa plaza. Su uso de los cajones de estacionamiento es algo que tendrá que normar tránsito y vialidad.



Finalmente, el director desmintió el supuesto trato que se hizo para ocupar los 17 cajones.



“No vamos a hacer un estacionamiento privado, es una plaza que se usa como estacionamiento público y quien encuentre un lugar desocupado lo podrá ocupar”, aseguró.

