Festejan a policías y reconocen trayectoria

ÓSCAR GARCÍA MIRELES Publicada el

La mañana de ayer en el templo de San Diego se ofició una ceremonia religiosa con motivo de dar gracias y festejar el día del Policía, la cual no se había podido llevar a cabo por los diversas actividades de seguridad que la Dirección había tenido para no descuidar la capital.



Los elementos acompañados de sus familias llegaron al medio de día de ayer al templo, dando gracias por un año más de trabajo y salud.



La celebración eucarística fue ofrecida por el Rector de la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe, Rubén de la Cruz, quien además reconoció el trabajo tan peligroso que a diario enfrentan así como su gran esfuerzo de los elementos por mantener en orden la ciudad y salvaguardar a los cuídanos.



Por su parte el Director General de Seguridad Publica, Cristian Ortiz Muñiz, dijo que como cada año, la tercera semana del mes de enero la dedican a realizar este festejo.



“No podemos dejar de pasar esta celebración tan importante, no se había podido hacer por cuestiones de trabajo, pero iniciamos el festejo primero con una misa para agradecer todas las bendiciones del año, por el trabajo realizado por los compañeros y posteriormente se realiza una comida con sus familias para reconocerles su trabajo”, dijo Ortiz Muñiz.



Después de la comida se llevó a cabo la entrega de 40 reconocimientos a los elementos que tienen más de 15 años trabajando.



“Este año se reconocieron a 40 elementos que tienes más de 15 años de trayectoria y se les entregó este día tan conmemorativo para ellos su reconocimiento, es objeto de resaltar a ellos que son tan importantes como los demás elementos, por toda una vida dentro de la Policía”, agregó.



El oficial Yonson mencionó estar muy contento por poder agradecer un año más con mucho trabajo y seguir formando parte de esta instituciones policiaca donde ya tienen alrededor de 13 años.