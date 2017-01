Retiran casas para seguir con vialidad

JESÚS ROMERO Publicada el

Dos casas fueron retiradas de las antiguas vías del ferrocarril, para continuar con la construcción de una vialidad que conecte la Ex Estación con Plaza de Toros.



El director de Obras Públicas, Héctor Manuel Ramírez Morales, dijo que se retiró con el consentimiento de un particular, la cochera de una casa que estaba construida con tejabanes.



Y hay otra vivienda que está dentro del derecho de vía por dos metros y están teniendo negociaciones con Catastro y Jurídico para liberar la calle.



Actualmente se realiza la primera etapa de la vialidad que comunicará a Pueblito de Rocha con la ex Estación del Ferrocarril, con un avance de 90 por ciento, pero algunas zonas presentaron agrietamientos por lo que la vialidad fue parcialmente destruída por el contratista para su posterior reconstrucción.



Esta vialidad en su primera etapa está a cargo del contratista José Vicente Morales, quien deberá asumir el costo de la rehabilitación, esta obra que inició en noviembre de 2016 y debería concluir en un mes después, aunque existe una prórroga para abril de 2017; dichas acciones se realizan con una inversión de 3.9 millones de pesos.



La siguiente etapa está por iniciar y se invertirán 9 millones de pesos, ya que se incluye un puente que pasa sobre un arroyo, lo que absorberá alrededor del 20 por ciento del costo total.