Talan árboles para construir gasera

JESÚS ROMERO

Árboles y arbustos fueron talados en la Sierra de Santa Rosa para la construcción de una nueva estación de gas, denunciaron los vecinos preocupados por las afectaciones a este importante pulmón del estado.



Hasta am Express llegaron las quejas de los vecinos de la zona quienes aseguran que hay deforestación, sin que las autoridades pongan orden.



Refirieron que los daños se perciben a un lado del panteón de Santa Rosa.



Cercan parada de autobús



Los afectados indicaron que además del ecocidio, otro particular aprovechó el momento para cercar con malla ciclónica la mayor parte de la parada de los camiones, afectando a cerca de 30 familias quienes tienen que caminar a un costado de la carretera para buscar dónde abordar un camión.



“Los camiones de la flecha amarilla, así como los camiones urbanos, con rumbo a Santa Rosa, ya no se pueden porque no caben.



“Ahora cercaron un terreno hasta el límite de la carretera, así que la gente tiene que caminar a un costado de la carretera cuando se supone que existe un derecho de vía de aproximadamente 20 metros a un lado y otro de la línea central”, señaló Ángel Quezada Gutiérrez, vecino.



Otros vecinos exigieron la presencia de la dirección de Desarrollo Urbano, para que verifiquen primero que la construcción y la colocación de la malla tengan el permiso del municipio.



También pidieron que realmente haya una supervisión de instancias estatales y federales, para prevenir la deforestación en la sierra.