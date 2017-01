Mohamed duda de roja

REDACCIÓN Publicada el

Antonio Mohamed no quiso ‘crucificar’ a Edwin Cardona por ser expulsado, ni a Jorge Antonio Pérez Durán por expulsarlo, pero manifestó que para él, la suspensión al jugador se debió por una ‘apreciación arbitral’, tal vez errónea.

“Son jugadas de futbol, de competir por un balón. No pasa nada”, comenzó explicando.

“No es mi estilo crucificar a ningún jugador. Yo no veo que haya sido algo artero. Son apreciaciones arbitrales. De parte nuestra no estamos contentos con la expulsión, pero no se crucifica a nadie”, manifestó el entrenador, al final de la rueda de prensa.

Aunque en la jugada, no quedó claro si Edwin Cardona llegó a golpear directamente el rostro de Fernando Navarro con su codo, el movimiento que realizó el colombiano con sus brazos no fue natural.

Mohamed también habló del partido y explicó que era difícil conseguir una victoria, cuando desde el minuto 20 jugaban con un hombre de menos.

“Es muy difícil jugar con un hombre menos, se nos hizo muy cuesta arriba el partido”, concluyó.