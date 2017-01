Pumas doblega a Necaxa 3-1 en CU y es sublíder

EL UNIVERSAL Publicada el

Los Pumas de la UNAM siguen haciéndose fuertes cuando juegan en casa. Este domingo, los universitarios se repusieron de un gol “de vestidor” y terminaron ganando 3-1 a un Necaxa que deja ir puntos importantes en su lucha por el no descenso.



A penas se iban acomodando los equipos en la cancha, y los Rayos del Necaxa se fueron arriba en el marcador cuando el cronómetro marcaba 48 segundos; en un desborde por la banda derecha, el mexicano Jesús Isijara se acercó al área de los felinos y sacó un zurdazo con destino de gol que dejó sin oportunidad al arquero felino Alejandro “Pikolín”Palacios. La primer jugada del partido culminó con un gol en favor de la oncena visitante que celebraba casi unísono al silbatazo inicial.



El balde de agua fría en Ciudad Universitaria había helado a la tribuna a pesar del sofocante rayo del sol que esta tarde se asomaba en la Ciudad de México.



Los Pumas de Francisco Palencia debían remar contra corriente, lo sabían. El cuadro local no bajó los brazos y se fue hacia delante en busca de la igualada que tardaría en llegar. Las acciones del primer tiempo se dieron, en gran parte, sobre la cabaña defendida por el Marcelo Barovero, sin embargo la buena actuación del argentino y la falta de contundencia de los Pumas, envió 0-1 el marcador al descanso.



Ya para la segunda mitad, los jugadores auriazules salieron con la convicción de hacer pesar nuevamente su cancha. Pasaron unicamente dos minutos para que los felinos lograran el empate: el chileno Nicolás Castillo volvió a mojar en CU a pase de Jesús Gallardo en el área chica. El empate a un tanto era a penas el inicio de una tarde mágica en el Olímpico Universitario.



Pumas siguió con la dinámica agresiva, Palencia ordenó a sus futbolistas buscar más goles, entonces los universitarios siguieron tocando con fortaleza sobre la cabaña hidrocálida. Los embates de la escuadra capitalina se intensificaron empleando a fondo a Marcelo Barovero.



Desde su banca, el estratega del Necaxa, Alfonso Sosa, no pudo hacer mucho, no revolucionó a su equipo que se le estaba cayendo de a poco en el terreno de juego. Pumas aprovechó y al minuto 68 los de casa se fueron al frente en el marcador por cuenta de Pablo Barrera que llegó por la banda derecha y fusiló a Barovero que sólo vio cómo sus redes se movían.



Los de casa estaban encendidos, Pumas se volcó hacia delante y siguió insistiendo en aumentar la ventaja sobre un rival que iba perdiendo voltaje en la cancha. Ya para el 89’ llegó Bryan Rabello que desde fuera del área sacó el cañón y disparó contra la portería de los Rayos para colocar el balón en la “horquilla” de la dañada meta de Barovero, que nuevamente no logró evitar la tercera anotación felina.



Con contundencia, la escuadra de la UNAM aplastó a un Necaxa que de a poco se fue borrando en Ciudad Universitaria. 3-1 el marcador final entre Pumas y Rayos en el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga MX. Con este marcador, los felinos alcanzaron el segundo lugar en la general, sólo por debajo de los Xolos -por diferencia de goles-, mientras que Necaxa, con su tercera derrota en el Clausura 2017 cayó, momentáneamente, al puesto 16 de la contienda.



La próxima jornada, los Pumas recibirán la visita de Pachuca en CU en busca de sumar su cuarto triunfo consecutivo, por su parte, los Rayos harán los honores a Monterrey en la cancha del Estadio Victoria.