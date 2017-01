Exhorta Nuncio a tener fe para perder el miedo

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

Durante su visita de ayer a Guanajuato el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, dijo que viene a constatar que hay una juventud mexicana, que los jóvenes son la gran riqueza del país y se les debe apoyar.



En conferencia de prensa comentó que la crisis por la que pasa actualmente el país es fruto del miedo.



“La fe es un gran arma porque nos enseña que no debemos tener miedo a las cosas que pasan. Quien tiene fe no tiene miedo. Los jóvenes no deben tener miedo”, aseveró.