Intenta engañar falso recolector

Una persona que se hace pasar por recolector de basura ha tratado de engañar a los locatarios de la colonia La Moderna, al pedirles dinero por recoger los desechos de la calle diario.



Mabel Jasso, locataria de Almuerzos Mexicanos que se ubica en la calle México, dijo que es un señor de aproximadamente 50 años el que se presenta por la mañana a pedir dinero como cobro por la recolección de basura.



“Según él pasa todos los días por la noche y se lleva la bolsas de desechos, por eso viene por la mañana a pedir dinero, yo no le he dado nada”, indicó.



Agregó que el señor no se identifica, sólo asegura que según trabaja en la empresa Red Recolector.