Reclaman 400 les regresen IVA

ANDREA MURILLO

En 2016 un total de 400 contribuyentes se quejaron ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para exigir devoluciones, principalmente de IVA pagado.

El delegado de Prodecon, Héctor Ochoa Labastida, informó que en 2016 atendieron 792 quejas, de las cuales 300 asuntos se refirieron a que el contribuyente no pudo emitir facturas debido a que su domicilio no cumplió con los requisitos o no fueron localizados; pero ya el 70% de los contribuyentes quedaron satisfechos.

Del total de reclamaciones, alrededor de 400 fueron relacionadas con devolución.

“Las devoluciones han sido una cuestión trascendente dado que se acercan muchos contribuyentes a los cuales se les han negado las devoluciones principalmente del Impuesto al Valor Agregado. Los hemos apoyado generando mesas de trabajo con la autoridad fiscal al fin de que les devuelvan las cantidades que les corresponden”, destacó.

El año pasado 3 mil 272 guanajuatenses buscaron a la Prodecon, 17% más que en 2015.

De los cuales, en 2016 se asesoraron a mil 989 guanajuatenses, que representa 21% más que el año anterior, dijo.

La Prodecon es una institución que opera en Guanajuato desde el 2013 y se dedica a dar servicios de asesorías, recibe quejas, da representación legal, consultas y acuerdos conclusivos, todo en materia fiscal federal.

Respecto al servicio de representación legal se interpusieron 449 medios de defensa (recursos, amparos directos e indirectos, juicios de nulidad), de los cuales el 60% de los casos ya se resolvieron.

“En el caso del servicio de representación legal no podemos conocer de asuntos superiores a los 800 mil pesos, razón por la cual no se ha desarrollado este tema”, señaló.

De acuerdos conclusivos recibieron 48, de los cuales, ya se resolvieron 35 asuntos.