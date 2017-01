La tercera será la vencida, asegura AMLO en Morelia

EL UNIVERSAL | MORELIA, MICHOACÁN Publicada el

Con el grito de “¡libertad, libertad!”, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido este domingo en la ciudad de Morelia por cerca de 30 mil personas, entre las que se encontraban diputados locales, presidentes municipales, regidores, militantes y diputados federales del PRD.



La Avenida Madero Oriente fue el escenario en el que López Obrador recibió el documento Acuerdo Político por la Unidad, firmado por 27 mil militantes y liderazgos del PRD, con el cual le refrendaron su apoyo para el Proyecto Alternativo de Nación con el que el político tabasqueño pretende nuevamente ser candidato a la presidencia de México en 2018.



Ante la entrega del documento, el líder de Morena dijo que "la tercera es la vencida”, en relación a su tercera participación en comicios presidenciales.



En tierra purépecha, López Obrador reiteró que no dejará de demandar la libertad del ex vocero de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, y la de todos los presos políticos en México.



Asimismo, conminó al pueblo de México “a avanzar en la organización, para enfrentar a la mafia del poder. Porque esta mafia se atiene a que compran los votos y cada vez que hay elecciones, trafican con la pobreza de la gente. Entregan migajas y ellos se roban el presupuesto, cuando necesitan votos para mantener a este régimen corrupto”, recriminó.



“Puercos, cochinos, marranos, eso es lo que son los que compran votos; sinvergüenzas”, advirtió el ex jefe del gobierno del Distrito Federal.



El también dos veces candidato a la presidencia de la República dijo que la dignidad del pueblo le tiene que ganar al “cochino dinero, porque éstos todo lo quieren ganar a billetazos”.



En su discurso, señaló también que el querer comprar la dignidad de un pueblo no sólo es inmoral, sino antirreligioso, por lo que recordó un pasaje de la Biblia en el que uno de los personajes se valió del hambre de su hermano para quedarse con su herencia, por un plato de lentejas.



“Hasta el Papa Francisco ha condenado estas prácticas de convencer al pueblo y luego entregar migajas, para que los corruptos se mantengan en el poder”, insistió.



Por ello es que el líder partidista agradeció al diputado federal perredista Fidel Calderón Torreblanca, responsable de coordinarle la operatividad en la entidad y quién le concretó hasta el momento las 27 mil firmas de cuadros distinguidos, militantes y liderazgos del sol azteca michoacanos a favor de la unidad de las izquierdas en torno su proyecto político.



En su oportunidad, Calderón Torreblanca aseguró que Michoacán volverá a jugar un papel trascendental en la historia de México, al ser punta de lanza en la transformación de México.



Al entregar las firmas de los perredistas, el legislador destacó que independientemente de las estrategias para afectar este evento masivo, la respuesta de sus compañeros de partido fue la idónea para recibir a los miles de simpatizantes de López Obrador.



Explicó que esta nueva etapa en la vida política del país incluye la suscripción de un acuerdo al margen de colores y partidos, al que se han sumado liderazgos sociales y sindicales de Michoacán.



Añadió que los 27 mil perredistas que firmaron el acuerdo están convencidos de su empatía hacia el proyecto político del tabasqueño y ejercieron su derecho constitucional de libre asociación política.



“En tan sólo 10 días suscribimos este acuerdo político de unidad 27 mil 627 compañeros, entre ellos 97 representantes populares conformados por cuatro legisladores, 23 presidentes municipales, ocho síndicos y 62 regidores, así como 35 dirigentes del PRD, hecho que fue certificado por notario público”, detalló.



Calderón Torreblanca anunció que esta estructura de más de 27 mil perredistas será en Michoacán promotora del proyecto de cambio verdadero que anhelan la mayoría de los mexicanos y sumarán a este proceso de unidad a otros miles, pese a que han encontrado barreras y “golpes bajos” en otras tribus al interior del mismo PRD.



“No tenemos rencores con nadie; buscaremos a todos; es momento de unidad en torno a un proyecto alternativo de nación. Hoy México escuchará desde Michoacán la voz que se levanta para alcanzar un cambio verdadero”, expresó el diputado.