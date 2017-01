PAN y PRD piden a EPN detener el “gasolinazo” en febrero

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El Partido Acción Nacional (PAN), señaló que ante la llegada del nuevo gasolinazo en los primeros días de febrero, seguirán insistiendo en disminuir al 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en las gasolinas y diesel, toda vez que con su incremento se eleva la inflación y con ellos los precios de la canasta básica.



Por lo anterior, el PAN hizo un llamado al Ejecutivo federal a no aplicar el nuevo gasolinazo, ya que pondría en riesgo la estabilidad social, “hacemos un serio llamado al gobierno federal para que sea sensible a la realidad que hoy vive nuestro país”, resaltó en un comunicado.



El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que los gasolinazos del PRI-gobierno impactan negativamente en el bolsillo de millones de familias y generan inflación, razón por la cual, solicitan a la administración federal actuar con sensibilidad y a no aumentar en febrero el precio de la gasolina.



“Tan sólo en la primera quincena de enero la tasa de inflación anual se ubicó en 4.8% y el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 1.51%, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mientras que el año pasado estos dos indicadores fueron de 2.48 y 0.03 por ciento”, externó.



El pasado 27 de diciembre, la Secretaría de Hacienda informó que los precios promedio a nivel nacional a partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero de 2017 de las gasolinas, serán de 15.99 pesos por litro para la Magna, de 17.79 para la Premium y de 17.05 para el diesel.



En un comunicado, la dependencia informó que estos precios variarán entre cada una de las 90 regiones, pero en promedio esa será su cotización.



“Estos precios máximos representan incrementos para las gasolinas Magna, Premium y el diésel de 14.2%, 20.1% y 16.5% respectivamente”, detalló la dependencia.

PRD pide también frenar “gasolinazo”

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, exigió al presidente Enrique Peña Nieto, no caer en la insensibilidad y la irresponsabilidad de hacer valer un nuevo aumento de los combustibles que, según lo programado, deberá decretarse el próximo viernes 3 de febrero.



El coordinador de los diputados, Francisco Martínez Neri, asentó que sí el gobierno federal busca la cohesión social, es indispensable que frene el "gasolinazo" que se prevé para febrero, o de lo contrario, el encono incrementará.



“Para que el gobierno tenga éxito en la tarea de recuperar la cohesión social debe frenar, revertir y revisar la política económica y los incrementos a los combustibles. Si el gobierno manda un mensaje de cerrazón y oídos sordos al reclamo, no se generará una sólida confluencia nacional”, apuntó en un comunicado.



Mientras que el vicecoordinador del sol azteca, Jesús Zambrano, resaltó para el PRD, la unidad nacional y el frente común contra Donald Trump va acompañado también con el reclamo al gobierno federal de cuidar las decisiones internas en materia de política económica y social.



Advirtió que si Peña Nieto no da marcha atrás a un nuevo incremento en el precio de los combustibles este viernes 3 febrero, la gente saldrá a las calles en días posteriores, a gritar: “No al muro, no a Trump”; pero igual: “No al gasolinazo, no a Peña Nieto” porque ambos mandatarios están actuando contra el bienestar de los mexicanos.



“Es cierto, hay que cerrar filas todos, las mujeres y hombres, para que no sigan dañando la soberanía del país, que no se quiera jugar con nuestra dignidad, y hacer un frente de oposición nacional a estas políticas. Sin embargo, seguimos diciendo al Presidente (Peña Nieto) que no estamos de acuerdo con sus políticas, ni con el gasolinazo, ni con la manera en que se trata al campo”, agregó.