UNAM informará sobre Inteligencia Tecnológica

EL UNIVERSAL | Misael Zavala / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Tras una petición ciudadana, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informar sobre metas, objetivos y resultados del proyecto Sistema Integral de Inteligencia Tecnológica, desarrollado durante 2003 y 2004, en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT).



Un particular requirió la información sobre las instituciones y empresas que participaron, el periodo en que se desarrolló, las personas involucradas, los beneficios para la institución y el país, las metas y objetivos, las etapas, los responsables, los logros alcanzados, los resultados y productos de investigación, su aplicación y uso y los documentos o informes entregados.



“En respuesta, la UNAM informó las instituciones y personas participantes en el proyecto, el periodo de desarrollo, los objetivos planteados, las etapas y los responsables, argumentando que sólo contaba con esa información. Inconforme, porque la institución no le proporcionó toda la información requerida, el particular presentó un recurso de revisión ante el Inai”, detalló el instituto.



En un comunicado, informaron que tras el análisis del caso, se advirtió que, si bien la Dirección General de Asuntos de Personal Académico buscó la información requerida en la base de datos electrónica, no indagó en sus archivos físicos, en los cuales podría obrar el resto de los datos.



“Se determinó que la Universidad Nacional Autónoma de México debe contar con la información, ya que entre las metas del proyecto se encuentran diseñar y documentar una metodología para desarrollar el Sistema Integral de Inteligencia Tecnológica, presentar los resultados del mismo y divulgarlos en congresos nacionales e internacionales”, precisó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.



La comisionada Areli Cano afirmó que poner a disposición del particular la información solicitada aportará datos útiles para la verificación de los impactos generados a partir de la consecución de los objetivos del proyecto y para valorar la pertinencia de los resultados obtenidos con el mismo.



Se concluyó que el Instituto y la Facultad de Ingeniería pueden conocer y entregar la información de interés, ya que también participaron en el proyecto; sin embargo, no les fue turnada la solicitud.