Exigen en redes organizar obras

Aún no comienzan los trabajos de rehabilitación de asfalto en el Eje Clouthier, y ya generó descontento entre la ciudadanía, quienes en redes sociales piden una mejor organización; terminar una obra antes de iniciar la otra.



La dirección de Tránsito y Policía Vial publicó en su muro de Facebook que a partir de hoy, 30 de enero, comenzarán las obras de rehabilitación de carpeta asfáltica del Eje Cluthier, en varias etapas, comenzando en el carril oriente, tramo de Bachoco a Torres Landa.



Más de 20 personas no dejaron esperar para mostrar su descontento al publicar comentarios que, en general, hablan sobre una mejor organización por parte de las autoridades municipales, puesto que aún no se termina la obra de Camino a San José de Guanajuato, misma que genera conflictos viales, y ya comenzarán con más obras en la zona.