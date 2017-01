Sácame de los sepulcros

DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

Lunes 4° Ordinario. Marcos 5, 1-20.

~ En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la región de los gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que Él le había dicho: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Le contestó: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos hozando al pie del monte; y le suplicaron: Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara - unos 2000 - se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas; y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado, al que había tenido la Legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su territorio. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con Él. Pero no se lo concedió, sino que le dijo: Vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. ~



Este milagro de Jesús es difícil de interpretar. Parece un tanto escenográfico, anecdótico, y poco verosímil. Sin embargo, encontramos aquí una teología extraordinaria: la fe del poseído, su sanación como restitución de su dignidad humana y la oferta de Dios, para hacer del hombre esclavizado, excluido o marginado, una persona acabada en el Espíritu.



Jesús encuentra, en su primer contacto directo con los paganos, poca aceptación. Aun así, la fe del hombre poseído le arranca un milagro hermoso.



Detrás del endemoniado indomable, está la figura de los esclavos (grillos, cadenas), un muerto en vida (cementerio, sepulcro), y el espíritu inmundo. Es un excluido de la sociedad y un auto-excluido de ella. Sin embargo, reconoce en Jesús algo grande, su ascendencia divina. No quiere que su liberación lo lleve a una nueva esclavitud, o a vagar por todos sus años, errante, sin descanso.



Detrás de ese endemoniado, podemos estar nosotros, también, poseídos, esclavos, excluidos, o muertos en vida. Si miramos en nuestro entorno, hay muchos que necesitan esta liberación. Volver a la dignidad de la persona humana. Superar el poder opresor (puercos, dinero, poder que en la liberación es destruido).



La comunidad corre a Jesús, porque tienen miedo abandonar las seguridades que les da su sociedad de dominio; de momento confían más en el poder y en el dinero de la injusticia institucionalizada. ¿Qué tanto deseo salir de mis esclavitudes y sepulcros?





Oración:



Señor Jesús, ayúdame a salir del mal en el que me he acostumbrado a vivir. Sácame, junto con mi familia y completa nuestra vida con tu Espíritu. Amén.