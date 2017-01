La casa quemándose, y tú pensando en...

VELIA MARÍA HONTORIA ÁLVAREZ | Sensaciones Publicada el

Enero empezó turbio y conforme pasa el agua se ensucia más, un denso humo recorre los espacios nublando la razón, engañando los sentidos, obstruyendo la visión.



Desde hace semana y media estoy bombardeada por mensajes, memes más reflexiones y fotografías sobre el presidente de USA la indignación pasa a la burla, de la burla a la risa, de la risa a la sonsera y ahí la llevamos, sin ponernos de puntas para analizar qué hay detrás de esta neblina en donde miraré que la casa, mi casa, mi ciudad, mi país se está quemando mientras mis ciudadanos, los líderes están ocupados en temas que ni siquiera pueden -en este momento- definir o inferir en sus soluciones.



A raíz del dichoso gazolinazo una ola de delincuencia sin ley –más desbocada y sin escrúpulos de la que ya se vivía- se ha desatado en nuestro país, bajo la consigna del no estoy de acuerdo entro a saquear negocios para robar con absoluta impunidad al cobijo de todos, pues TODOS sabemos que no son manifestantes esas personas, son delincuentes.



Ante esta ola de violencia pregunto ¿Qué acciones se están tomando? ¿Qué medidas de protección para que prevalezca el estado de derecho? ¿Qué proponen los síndicos y regidores, al igual que el alcalde? ¿Qué medidas están tomando las Secretarias de seguridad, el Ejército, los municipales y demás? ¿Cómo debemos actuar ante estas situaciones los ciudadanos de a pie, coche o avión?...Las respuestas a estas preguntas me resultaran más útiles que conocer cuántos metros puede o no tener el muro; si baila bien Trump o si le huele la boca; pues al final del día al observar con detenimiento la situación solo puedo apreciar una comedia tipo Broadway con malos actores, desgastado guión en donde la violencia del grito con escupida son la trama esencial con un final bastante predecible.



Estimado lector, no perdamos de vista que nuestra economía esta en quiebre y Trump poco ha tenido que ver en esto, las malas administraciones, la pérdida de confianza, la corrupción “tradiciónmexicana” sumado a un entorno globalizado harto difícil han dado por resultado que nuestras reservas se hayan agotado obteniendo por lo tanto, un país frágil y casi miserable. Hoy nuestros esfuerzos quizá deben de enfocarse en otros temas más simples como podrían ser: ¿cómo debo de capacitarme en lo individual, familiar, social en el tema de seguridad? ¿Con qué voy a pagar los impuestos, prediales y demás? ¿Cuáles son las nuevas herramientas que me permitirán ser más eficiente y novedoso ante este quiebre económico? ¿cómo me voy a involucrar –desde mi trinchera ciudadana- para observar que mis políticos no se desboquen y manden; que los funcionarios cumplan con pulcritud su labor? ¿De dónde puedo ahorrar para invertir y generar? ¿De qué manera puedo alentar para que en mi casa se fomenten los valores de respeto, lealtad? ¿Cómo me conduzco por las calles? ¿Qué estoy haciendo para tener una mejor convivencia con mi entorno? ¿Soy del equipo de los abusadillos y aprovechados? ¿La razón me ampara porque así lo decido y me reúno para linchar? Estos son unos pocos ejemplos ante las necesidades apremiantes de hoy. Gritar viva México enciende mis venas, llenándome de grato calor, más trabajar en la constante del soy una mexicana responsable me produce mejores resultados y …¿a usted?



