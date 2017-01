Nacionalismos (Segunda parte)

ROLANDO FUENTES BERAIN | Hechos, no palabras Publicada el

Señalaba que Donald Trump (DT) en su enorme soberbia e ignorancia, su enfermiza verborrea y sus trastornos de personalidad chocará no solo con los medios de comunicación, artistas, intelectuales, científicos y otras gentes pensantes de EEUU y otros países; también afectará bloques económicos constituidos y tratados internacionales pasándose por El Arco del Triunfo a todos hasta que los poderes reales y los fácticos lo traigan a la realidad o lo maten como a su predecesor Kennedy. Manifesté que su intención de cerrarse a todo el mundo es imposible en el actual mundo globalizado. El enloquecido ha logrado despertar entre los mexicanos un sentimiento nacionalista que no logro causar nuestro propio desgobierno. Redes sociales proponen consumir solo lo mexicano y ¡Vaya que tenemos calidad y cantidad en este gran país bendito por Dios!



Tenemos un clima estupendo, miles de kilómetros de litoral, muchas ciudades y sitios patrimonio de la humanidad, bellísimas construcciones religiosas y civiles, biodiversidad, manifestaciones artísticas y artesanales de todo tipo, gastronomía, estadios, piscinas y otros lugares para disfrutar deportes. Hay viajes y consumos para todos los bolsillos de la mitad de la población, la otra se encuentra luchando por la sobrevivencia apoyada por migrantes que temen ser deportados por DT y su idiota racismo. Se olvida que sus abuelos también fueron migrantes. Esos valientes y valiosos compatriotas nos aportan la primera fuente de recursos después de que nuestros desnacionalizados “gobernantes” mataron a la “Gallina de los huevos de oro” (léase PEMEX) malgastaron los excedentes de esa empresa estatal y toleraron la rampante corrupción sindical en vez de hacer más refinerías para no seguir importando carburantes precisamente de nuestros vecinos.



La esperanza somos todos los mexicanos de buena fe que somos solidarios, hospitalarios, generosos. La organización social a través de gremios, asociaciones, sociedades, colegios, comités debe fomentarse y acciones como el tequio, es decir el trabajo comunitario gratuito que prevalece, por ejemplo en Oaxaca, debe aprenderse en todo el país. La gente de las comunidades rurales nos dan ejemplos constantes de este tipo de acciones y es increíble cómo se desprenden y cooperan más que la gente de las ciudades. El servicio social profesional de los estudiantes debe ser redirigido a esos núcleos desprotegidos y alejados de los centros urbanos pero, claro, en condiciones de seguridad e higiene para dichos pasantes. Muchos hemos dedicado y brindamos aún tiempo propio a nuestros conciudadanos para vivir en mejores condiciones, algo que si podemos imitar a los estadounidenses que se agrupan para exigirles a las autoridades.



ADENDA



