Winona se llevó la noche de los SAG por este detalle

Los Premios SAG son una previa a los Oscar los cuales se celebrarán el 26 de Febrero, pero eso no quita el mérito a los ganadores. Es a los actores a quienes premian en este evento, ya que los entrega el Screen Actors Guild, el Sindicato de Actores de Hollywood.

Una de las estrellas de la noche fue el elenco de Stranger Things, una de las revelaciones de esta temporada. Los actores de la serie de Netflix se llevaron el premio a Mejor Elenco de Serie Dramática, y todos juntos salieron a recoger su galardón. El discurso lo dio David Harbour (el jefe Jim Hopper) y fue tremendamente aplaudido por su mensaje y por la gran pasión con que lo pronunció. "A la luz de lo que está pasando hoy en el mundo, es difícil celebrar la ya celebrada Stranger Things", dijo Harbour, que afirmó que "las grandes actuaciones pueden cambiar el mundo"

David Harbour: "I had a lot of feeling and thoughts this past week and I wanted to express them" https://t.co/DrbXxb1zgc #SAGawards pic.twitter.com/4ibX6tuFeh