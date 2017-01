¿Qué es el SEO Internacional?

REDACCIÓN Publicada el

SEO, Search Engine Optimization, es una herramienta que busca la optimización de una web, mejorando su posición dentro de los buscadores.

Con esta técnica se recurre a diversos elementos como el código de escritura, la edición de los contenidos, los enlaces, etc.

Por lo general, esta actividad se realiza pensando en los mercados locales, es decir, que tu estrategia SEO deberá establecerse para que los buscadores de mayor ranking en México muestren tu empresa entre los resultados principales.

Sin embargo, si buscas un mercado extranjero y no regional, tendrás que enfocar tu estrategia SEO a buscadores españoles para mostrarte en las primeras posiciones.

Por eso debes tener en cuenta ciertas consideraciones que te explicaremos a continuación:

Usa un dominio regional: Estos son denominados por el origen de la web y se usan para posicionar a cada país. México utiliza el .mx, Italia el .it, España el .es, Francia .fr, etc. También existen los dominios TLD (Top Level Domain) que son los .com, .org, .net, .biz, .co, .tv, entre otros.

Los últimos son conocidos como dominios de nivel superior, aunque cada uno te proporciona beneficios únicos no están asociados a ningún país en particular.

Si no saber qué dominio debes elegir, es preferible uno regional del país al que va dirigido tu producto, es decir, si tu empresa es mexicana, pero tu mercado está en España, deberás usar un dominio .es para posicionarte en una buena ubicación en los buscadores.

Hosting: Se trata de un servicio de alojamiento de tu dominio y deberá estar siempre donde se encuentre tu mercado meta, ya que con esta geolocalización física podrás tener una estrategia más exitosa.

Hreflag: Estas te servirán para mejorar tu posisionamiento SEO Internacional, pero para utilizarlo, deberás tener tu sitio traducido en varios idiomas, según tu público objetivo.

Es importante que este código este dentro de la programación, por lo que quien te diseñe el sitio debe tenerla presente en las diferentes versiones de tu sitio. Pues al hacer la lectura de nuestro sitio Google tomará en cuenta las diversas versiones que hay de éste y tendrás más posibilidades de éxito.

Buscadores: Es importante conocer el buscador más utilizado en el país al que va dirigida tu estrategia, pues aunque pienses que Google es el más popular, eso sólo es México, en Rusia utilizan Yandex, en República Checa usan Sezman y en China Baidu.

Antes de iniciar con una estrategia de SEO internacional es conveniente que te preguntes si ¿estás preparado para satisfacer la demanda una vez que te encuentren? Debes estarlo para poder gestionar clientes a nivel internacional, considerando la forma en la que vas a hacer llegar el producto hasta tu consumidor final, la forma de pago, considerar la legislación internacional, etcétera.

Si la respuesta es sí, estás listo para comenzar con una estrategia de SEO Internacional que le de mayor visibilidad a tu negocio.