Presenta el MIQ muestra de artistas europeos del siglo XX

FABIOLA MANZANO Publicada el

Con motivo del trigésimo aniversario del Museo Iconográfico del Quijote, fundado por Eulalio Ferrer, español exiliado en México, se presentó la exposición temporal “Horizontes imaginarios, un encuentro con el tiempo”, colección del poeta y crítico de arte Miguel Ángel Muñoz.



La exposición reúne obras de Antoni Tàpies, Eduardo Chillida, Josep Guinovart, Rafael Canogar, Albert Ràfols-Casamada, Antonio Saura, Hans Hartung, Pablo Palazuelo, José María Sicilia, Jaume Plenza, Günter Grass, Francesc Torres, John Berger, Esteban Vicente, Ma. Helena Vieira da Silva, Robert Motherwell, Georges Segal, Óscar Kokoschka, Max Ernst, Christo, Josep Beuys y Cristina Iglesias.



Miguel Ángel Muñoz, dijo en entrevista que su colección empezó al tiempo que su poesía y una revista literaria, “Tinta seca”, publicada a lo largo de 25 años.



“En Cuernavaca vivieron muchos artistas como Vlady, Vicente Gandía, Leonel Maciel. Me acerqué a ellos y empezaron a regalarme viñetas o hacerme ilustraciones”.



Así inició la colección, con la participación de ‘monstruos’ del arte del siglo XX, como Antoni Tàpies, a quien conoció por Octavio Paz.



“Más que colección, es la mirada de un poeta sobre los artistas de los que he escrito. Una pequeña muestra de la complicidad entre poeta y artistas. Siempre he creído que un poema o verso pueden ser el trazo de un pintor, o viceversa”.



La colección reúne obras de artistas de Puerto Rico, República Dominicana, España, Cuba, Uruguay, México; diferentes partes del mundo que han colaborado con él en proyectos, tanto de la revista como para ilustrar libros de poesía y ensayo.



“Horizontes imaginarios, un encuentro con el tiempo”, es una exposición itinerante del Centro Cultural de España en la Ciudad de México y el Centro de las Artes de San Luis Potosí, después se unió el Museo Iconográfico del Quijote, para celebrar la relación del poeta Miguel Ángel Muñoz con artistas españoles y también con motivo de la relación diplomática entre México y España. La exposición inició en San Luis Potosí porque el Centro de las Artes celebró su octavo aniversario.



La curaduría para el Museo Iconográfico del Quijote estuvo a cargo de Federico Ramos. Cabe destacar que no es la primera vez que hay en exposición parte de la colección que ha reunido a lo largo de 25 años, esto ha dado para que incluso haya muestras individuales de los artistas con los que ha trabajado.



Se destaca del parte del escritor su colaboración con el Festival Internacional Cervantino en museos como el Gene Byron, Casa Diego Rivera y la Alhóndiga de Granaditas.



“Yo, que soy de Cuernavaca, me doy cuenta que la cultura de este país la hace la gente de provincia”, dijo el poeta.