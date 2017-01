Taxistas no caerán en provocaciones

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

Pese a la persecución y hostigamiento de que han sido objeto en semanas recientes por parte de elementos del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, la representante de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Autotransporte, Irma Gómez aseguró que buscarán acuerdos para mejorar las relaciones entre las partes.



“Nosotros no buscamos confrontación alguna con las autoridades. Hemos sido objeto de hostigamiento y persecución, pero tenemos la intención de lograr acuerdos para el beneficio de todo el sector”, dijo.



Explicó que en el caso de las empresas que prestan el servicio de transporte ejecutivo, han tenido que enfrentar la persecución por parte de la instancia que alguna vez también se le conoció como Dirección de Transito y Transporte del Estado de Guanajuato.



Irma Gómez explicó que ellos lo único buscan que es trabajar apegados a las normas y reglamentos que rigen en la materia, por lo que hasta ahora han aceptado todos los castigos y sanciones que se les han impuesto.



“Los que formamos la organización lo menos que queremos es tener diferencias con las autoridades, pero tampoco estamos dispuestos a que se nos persiga y se nos incomode, cuando hay otras empresas a las que se les deja trabajar sin problema alguno”, afirmó.



Señaló que las empresas de transporte ejecutivo que prestan el servicio en la localidad, han hecho un gran esfuerzo para brindar la calidad que los usuarios y clientes les exigen, por lo que las autoridades deben de ser más cuidadosas a la hora de aplicar labores de supervisión.



Tras precisar que hay un acuerdo entre todos los integrantes del gremio para acercarse a las autoridades y lograr los acuerdos que permitan acabar con los malos tratos, apuntó que el usuario requiere de un mejor servicio y ellos están haciendo un esfuerzo, el cual al parecer no es de importancia para las autoridades.



“Si nos reunimos juntos nosotros y las autoridades podemos encontrar soluciones, ya que la situación no se va a remediar en base a sanciones y castigos”, aseguró.



Por ahora, los trabajadores del volante esperan que las autoridades definan cuando podría abordarse esta situación para generar los primeros acuerdos y sobre todo evitar que la aplicación de los reglamentos locales vayan en contra de leyes y normas que aplican para regular de mejor manera el servicio.