Una vida sirviendo a los capitalinos

Originario del barrio de Tepetapa, Carlos Torres Ramírez es secretario del H. Ayuntamiento desde el 10 de octubre de 2015, propuesto por el alcalde y ratificado por los integrantes del cabildo.



Quienes conocen a Carlos Torres lo describen como una persona agradecida con sus maestros, a quienes admira y respeta por compartir sin egoísmo su conocimiento, en áreas como civismo, historia o política.



Su amplia experiencia laboral comprende cargos municipales, estatales y federales, y como profesor de la Universidad de Guanajuato; ha colaborado con personajes de la talla de Eugenio Trueba Olivares, Miguel Montes García y Miguel Valadez Reyes.

.¿Es originario de Guanajuato?



. Sí, soy cuevanense; nací en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, el Barrio de Tepetapa.

.¿Qué recuerda de su infancia?



. Tengo recuerdos muy gratos, porque aunque era tiempo de estrechez, lo que fue la ex Estación de Ferrocarril era el gran patio de los guanajuatenses. Ahí nos íbamos todos a jugar, grandes, pequeños, familias completas.



Tengo el recuerdo de haber conocido el ferrocarril, la famosa burrita, y ahí se jugaba beisbol y fútbol.



Había un área donde se hacía el cambio de máquinas, son recuerdos muy gratos.

.¿De pequeño sabía qué iba a ser de grande?



. Fíjate que fue uno de mis profesores en secundaria, en aquel tiempo el licenciado Enrique Nieto, mi profesor de civismo, y cuando abordamos el tema de la Constitución, en aquel tiempo de las garantías individuales, ahora Derechos Humanos, me llamó poderosamente la atención.



Continué con las clases de Historia que nos daban los profesores Contreras y Tomás Bustos, y eso me fue vinculando a las ciencias sociales.



La maestra Rendón me daba clase de literatura, me fue vinculando todo lo que tuviera que ver con la aplicación de la Ley, del Derecho, de las normas. Cuando estuve en la preparatoria, se despertó más mi interés en el servicio público.



Así me fui al bachillerato de leyes; tuve excelentes maestros, entre ellos Miguel Izaguirre, en algebra; en historia fue Héctor Vázquez quien nos ayudó mucho en el tema de la lógica. También recuerdo a la maestra de química Guadalupe Gómez.



.¿Qué opinión tiene de quienes fueron sus maestros?



. Mucha admiración y mucho respeto; yo los recuerdo con mucho cariño.

.¿Dónde realizó sus estudios?



. Realicé mis estudios de primaria en la escuela Ignacio Montes de Oca, la secundaria en la Escuela Normal Oficial, la preparatoria en la Universidad de Guanajuato, donde también concluí la licenciatura en Derecho.



Posteriormente realicé una maestría en Ciencias Jurídico Penales en la Universidad de Guanajuato y un doctorado en Salamanca, España, sobre Estado de Derecho y Buen Gobierno.

.¿Quiénes fueron sus maestros de la Universidad?



. Miguel Montes, Eugenio Trueba, Antonio Torres Gómez, Jesús Rendón Huerta, Mario Gutiérrez, Diego León Rábago, Néstor Luna, Reyes Retana, entre otros; todos excelentes.



Se tiene en la Facultad de Derecho, ahora Departamento de Derecho, la oportunidad de que los altos funcionarios vayan y den clases, por ende, es una de las más prestigiadas que hay.

.¿Su experiencia profesional como inicia?



. Afortunadamente tuve una oportunidad inmejorable, trabajé desde que era estudiante de derecho en el despacho del licenciado Trueba Olivares, uno de los abogados más preclaros que tiene este país, lo mismo el licenciado Miguel Montes García, otro abogado de gran talla y gran político. Me formé jurídicamente en ese despacho, y también estuve en el Poder Judicial, como juez penal, funcionario federal, entre otros muchos cargos.



Soy profesor de la Universidad de Guanajuato, y he sido síndico del Ayuntamiento, en esta ocasión soy Secretario del Ayuntamiento.

También pertenece usted al PRI, ¿no influye en su cargo como Secretario?



A mí me parece que para el servicio público se tiene que tener vocación y conocimiento, así que atendemos a todos por igual, estando aquí tenemos que tener la convicción de que se gobierna para todos.