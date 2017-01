Modernizarán en 10 etapas el tercer cinturón vial

IVONNE MANCERA Publicada el

En 10 etapas se realizaría la obra de modernización del Tercer Cinturón Vial para el que el Gobierno Municipal solicitará una deuda de 150 millones de pesos, aprobada por mayoría en el Ayuntamiento y enviada al Congreso del Estado para su análisis y posible aprobación.

El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, explicó durante la sesión de Ayuntamiento donde se aprobó realizar la solicitud, que la obra se realizaría en varias etapas, contemplando la rehabilitación del colector pluvial y el colector sanitario para esta zona, buscando el beneficio no sólo para los 60 mil habitantes de las 30 colonias de esta zona de la ciudad, sino de un total de 200 beneficiados de manera directa e indirecta.

El primer Edil señaló que independiente de la solicitud del préstamo, la realización del colector pluvial del Tercer Cinturón Vial es un tema urgente, por lo que, si no se autoriza el préstamo por parte del Congreso del Estado, se realizará con recurso del Municipio y Japami, esta obra para evitar encharcamientos en los 2.5 kilómetros que se requieren. La obra tendría un costo aproximado de 50 millones de pesos, de no contarse con el préstamo, por lo que el alcalde señaló, espera la aprobación del Congreso y que no se politice el tema de la deuda, ante las críticas del Comité del Partido Revolucionario Institucional.