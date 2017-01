Le urgen los goles a León

REGINA YÉPEZ Publicada el

Luego de haber cerrado de forma inesperada la campaña pasada, en la que se ligaron 11 partidos sin derrota; el arranque del 2017 ha sorprendido a propios y extraños, pues sólo Querétaro, Jaguares y Necaxa han anotado menos goles que los esmeraldas.



Si bien éste no es el peor arranque verdiblanco desde que ascendió, esta etiqueta la mantiene el León de Luis Fernando Tena en el Apertura 2016, no es que el Clausura sea color de rosa para Javier Torrente.



Y es que el timonel argentino no sólo ha tenido que hacerle frente a una plantilla incompleta, sino también a una que parece perder el sentido de la orientación cuando se encuentra frente a la portería rival.



Sólo tres anotaciones son las que presume León tras cuatro jornadas, una cifra que no es para enorgullecerse pero sí para agradecer porque podría ser peor. Como ejemplo están Querétaro (en ceros), Necaxa y Jaguares (dos goles cada uno), los dos primeros por debajo de los Verdes en la clasificación general.