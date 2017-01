Los Deciodólares... (Segunda Parte)

FRANCISCO VELA Publicada el

La Liga Mx tiene un tipo de cambio distinto al que manejamos en México. “Marcelo Peterutti” nos lo enseñó en la columna anterior.



Los problemas que presenta nuestra moneda frente a la divisa estadounidense ha obligado a que el Pacto De Caballeros sea un bastión más fuerte que nunca para pelear por mantener condiciones económicamente “viables” para salvaguardar el negocio del futbol profesional y no que no resientan los encarnizados y descontrolados aumentos del dólar.



A diferencia de “Peterutti”, al futbol mexicano llegan futbolista con un cartel más importante: títulos en Copa Libertadores, seleccionados nacionales europeos y algunas de las joyas de los países sudamericanos que surten a los equipos de la Liga Mx.



Esta es otra historia real que pasa en algunas ocasiones en nuestro balompié azteca. No se fije en los nombres de jugadores y equipos, lo importante está en lo que pasa con sus contratos, pagos y los Deciodólares.



Se trata de Luodvic Lepú que figura de la liga Belga y que fue contratado por un equipo del norte.



Su cartel le hace ser una de las mejores contrataciones de toda la Liga, pero sus primeros regates y goles los mete antes de si quiera jugar un minuto en nuestro país.



A diferencia de “Marcelo Peterutti”, Lepú pudo negociar de una manera más hábil su contrato.



El equipo al que llegó es de los que mejor pagan en la Liga. Cierto que ya sabemos que hay un tipo de cambio de dólar que reconocen en la Liga Mx: 12.50 pesos por cada dólar.



Pero ellos, en el norte del país, pagan el dólar a 17 pesos o 17.50. La razón, sencilla: empresas de esa parte del país hacen fuerte al club y sobre todo tiene una afición que consume como nadie más en el país a su equipo: boletos de estadio, camisetas, y todo tipo de artículo promocionales.



Campeones, finalistas, participan en torneos internacionales. Simplemente, Incomparables.



Pocos, pero hay jugadores que logran contratos para que les paguen en dólar papel.



Lepú es uno de ellos. El club que lo contrató hizo el esfuerzo, fue una apuesta de alto riesgo económico por la variable económica pero que le ha entregado muchos y muy buenos resultados.



Cómo este equipo hay otros clubes, los menos, que hacen el esfuerzo por traer grandes contrataciones y no más de 15 jugadores entre los 18 equipos que pueden gozar de este beneficio.



Lepú está feliz, gana mejor que lo que ganaba jugando en ligas europeas. Su nivel le alcanza para robar en la Liga, se mantiene en su selección y además es ídolo. Vive en una ciudad pujante y cobra su sueldo en dólares, no en deciodólares.