Corredor Industrial

FRANCISCO HORTA | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Una buena

Ante un panorama lleno de inquietudes y dudas, en el mundo de los negocios surgen noticias que nos muestran que a pesar de todo la situación no es del todo mala.

Le cuento que la departamental Sears Roebuck este año tiene la encomienda de comprar 5 millones de dólares más en calzado para sus tiendas en Estados Unidos, mismo que buscará en tierras guanajuatenses, rehuyendo a la alternativa de hacerlo en países asiáticos.

El año pasado fueron 15 millones de dólares el monto comprado a un aproximado de 12 fabricantes de calzado guanajuatense y en este año se espera la cifra de 20 millones de dólares, generando que se sumen 12 marcas más a la proveeduría.

Luis Ernesto Rojas, de la Cofoce, quien precisamente se reunió con los directivos de la departamental en Chicago, compartió que están satisfechos con la calidad del producto elaborado en Guanajuato.

Será en la próxima edición de Sapica que tomen vuelo por estos lares en busca particularmente de calzado para dama, caballero y niños.

Emyco, Triples y Carlo Rossetti son parte de las empresas locales que ya tienen presencia en los aparadores de Sears en Norteamérica.

‘Japonizados’

Hablando de inversiones japonesas, ahora comienzan a llegar firmas relacionadas con el giro servicios; proyección que en su momento hicieron en Jetro, la Cámara del Comercio Japonesa y el propio cónsul Yasuhisa Suzuki.

Senko Logistics, por ejemplo, de inicio tendrá un par de agencias en León. Una de ellas en el Parque Industrial León-Bajío y la segunda en la nueva zona de negocios de Guanajuato Puerto Interior.

Entre ambas estaría invirtiendo 20 millones de dólares y generando un aproximado de 90 empleos.

La compañía de logística surgió en 1946 y tiene oficinas centrales en Osaka y Tokio, con un equipo de 12 mil 455 colaboradores en 451 sucursales y, de acuerdo con su página, hasta 4 mil 530 camiones de carga.

Otro caso es el de Dokkoi Japan México, que abrió su primera sucursal en León, con la peculiaridad de ofrecer más de 5 mil productos para el hogar, la oficina y el cuidado personal, todos del País del sol naciente.

Sigue pendiente

Ahora que menciono el tema del parque industrial PILBA, resulta que sigue sin liberarse el permiso para la construcción de la entrada principal, mientras que se sigue haciendo labor de venta para sumar a nueves inquilinos.

Alguien no ha hecho su tarea. Unos dicen que el detalle que falta es que los desarrolladores no han logrado reunir la documentación suficiente en los tiempos acordados y otros más consideran que el problema ha sido más por parte de Desarrollo Urbano. Lo cierto es que esto no tiene del todo contentas a compañías como Michelín, que está en plena construcción de su nave industrial.

Por ahora el acceso provisional que se está utilizando, es el del empresario José Luis Díaz del Castillo. Habrá que estar atentos para conocer qué novedades habrá la siguiente semana.

Esta vez no

Situación de llamar la atención, luego de la insistencia de Guanajuato por competir para ser seleccionada como sede oficial de anteriores ediciones de Tianguis Turístico: para la edición 2018 no hubo intento alguno.

En la segunda semana de febrero se conocerá qué estado será el ganador. Sinaloa, Jalisco y Querétaro (representante del Bajío), son las zonas que buscarán conseguir el objetivo.

Habrá que preguntar al titular de turismo, Fernando Olivera, a qué se debió la desición de optar por no participar.