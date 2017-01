Libera juez a presunto operador de “El Chapo”

EL UNIVERSAL | MÉRIDA, YUCATÁN Publicada el

Un juez federal liberó a Roberto “N”, alias “La Gallina”, y a otros dos de sus colaboradores, quienes presuntamente son operadores de Joaquín “El Chapo" Guzmán en la zona sureste.



Los sujetos habían sido descubiertos con cinco armas de uso exclusivo del Ejército el pasado miércoles en un retén del municipio de Tizimín, Yucatán.



El juez federal de control, Omar González Segovia, decidió liberarlo y sólo imponerle una garantía económica y la obligación de ir a firmar cada mes, por lo que no puede retirarse del estado.



La madrugada del miércoles pasado, Roberto “N” fue detenido junto con Miguel “N” y Romeo “N” portando cinco armas, dos cortas y 3 largas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que fue trasladado a la PGR y presentado ante un juez federal por el delito de uso de armas, según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.



Al parecer el delito por el que fue presentado es considerado "no grave", por lo que el juez federal decidió liberarlo.



"La Gallina", como es conocido, ha sido identificado como una de las personas que maneja algunos ranchos de la zona oriente del estado y que ha estado relacionado con conflictos y enfrentamientos en Cancún y Playa del Carmen.



En 2013 se le detuvo en Mérida y fue enviado a Chiapas por un presunto homicidio, pero tiempo después fue liberado, aunque se ignoran las causas.



El presunto delincuente deberá permanecer en Yucatán junto con sus dos colaboradores que también fueron liberados, por lo que no podrán retirarse del estado.