Urgen frenar acciones contra migrantes

El obispo Felipe Arizmendi Esquivel, espera que el Congreso y jueces de los Estados Unidos frenen las acciones contra la migración que ha ordenado en su “turbulenta” primera semana de mandato el presidente Donald Trump.



En su mensaje dominical titulado “Qué hacer ante Donald Trump”, el obispo de esta localidad, dijo que “lo que pensábamos que podrían ser sólo discursos y promesas de campaña electoral, se está haciendo cruda realidad”.



“Pareciera que nadie lo puede detener en sus ímpetus por salvar la economía y la seguridad de su país, y como si nosotros [los mexicanos] fuéramos su amenaza y sus enemigos a vencer. Y lo peor de todo es que un buen número de sus paisanos aplauden y celebran sus decisiones. Pareciera que en él, encuentran un desahogo a su racismo de corazón, y que todos somos malos, menos ellos. ¿Qué hacer?”, externó el obispo.



Pero espera que el Congreso y los jueces de los Estados Unidos, “le impidan llevar a cabo todos sus empeños, pues el ejecutivo de un país no puede ser dictador de otros tiempos. Debe haber un equilibrio de poderes”.



Arizmendi Esquivel consideró que “el mejor muro para detener la migración, es generar más empleos en los países de donde salen los hombres y mujeres, que buscan trabajo en los Estados Unidos”.



Por eso, si en los países no hay fuentes de empleo, “la migración no se detiene” y por más “muros que construyan, y por más tecnología y policías que implementen”, como lo pretende hacer el presidente Donald Trump.



El obispo chiapaneco manifestó su oposición a participar en el boicot contra empresas de los Estados Unidos, que tienen presencia en México, porque eso sería atentar con las fuentes de empleos.



Por el contrario, hay que apoyar a las empresas que desafían a Donald Trump, como lo han dicho las automotrices alemanas Volkswagen, BMW y Audi y la cadena de tiendas Walmart, ya que “generan empleos para nosotros”.



En su mensaje, Felipe Arizmendi también solicitó a los empresarios y gobernadores que “pongan alma, vida y corazón en facilitar la generación de empleos en el país, para no depender permanentemente del extranjero”.