¡Que nuestra fe sea atrevida!

DANTE GABRIEL JIMÉNEZ MUÑOZ LEDO | Jesús cada día Publicada el

Martes 4° Ordinario.



Marcos 5, 21-43.

Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente; él estaba a la orilla del mar. Llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, al encontrarlo, cayó a sus pies, y le suplicó con insistencia diciendo: “Mi hija está a punto de morir; ven, impón tus manos sobre ella, para que se salve y viva”. Y se fue con él. Lo seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que llevaba doce años con flujo de sangre, que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, poniéndose peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía: “Si logro tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré”. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, sintió que una fuerza había salido de él, se volvió entre la gente y decía: “¿Quién me ha tocado los vestidos?” Sus discípulos le contestaron: “Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: “¿Quién me ha tocado?” Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: “Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu enfermedad”. Mientras estaba hablando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: “Tu hija ha muerto; ¿a qué molestas ya al Maestro?” Jesús que los oyó, dijo al jefe de la sinagoga: “No temas; solamente ten fe”. Y no permitió que nadie lo acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Jesús entró y les dijo: “¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no ha muerto; está dormida”. Y se burlaban de él. Pero él después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entró donde ella estaba. La tomó de la mano, y le dijo: “Talitá kum”, que quiere decir: “Muchacha, a ti te digo, levántate”. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía doce años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Y les insistió mucho en que nadie lo supiera; luego les encargó que le dieran de comer a ella. ~



Jesús encuentra a una multitud que bien pudo identificarse en estos dos personajes: la hija de Jairo, como imagen del pueblo sometido a la institución; y la mujer con flujos, imagen del pueblo marginado, impuro.



Jairo opta por acudir a Jesús, quien ya ha sido excomulgado de la institución que él, como jefe de la sinagoga, representa. La mujer con flujos se atreve a violar la ley de impureza. Ambos superaron los condicionamientos de tipo social, político y cultual, y gracias a ese atrevimiento, alcanzaron la vida y el Espíritu de Jesús.



El acontecimiento es hermoso, lleno de movimiento, como un torbellino que Jesús genera para rescatar, no solo de sus males, a cuantos lo siguen, sino para llevarlos a escalar la vida, a través de la fe, para recoger la nueva dignidad de personas y de hijos que Dios nos da.



¿Qué me condiciona para expresar mi fe?



¡Que nuestra fe sea atrevida!



Oración:



Señor Jesús, ¡Cuánto goza mi corazón! ahora que veo tus obras, las que realizas cuando creemos en ti. Enséñame a salir de mis miserias de fe, para ir más allá, como Jairo o la hemorroísa. Deseo que sanes a los míos y que me limpies de mis impurezas. Déjame tocarte con fe, permíteme amarte así, en el silencio de la multitud, pero sintiendo que tu fuerza me salva personalmente.



Entra en mi casa, míranos en familia, calma nuestros alborotos y llantos; y dispón de nuestra vida. Amén.