¿Se necesita de buena condición física?

FRANCISCO PANTOJA | Cultura deportiva

La buena condición física no está limitada únicamente para los deportistas de cualquier nivel, se debe entender que ésta se debe tener para cualquier persona, de todas las edades, ya que son diferentes los beneficios que se manifiestan al tenerla, tanto a los que están enfermos, en rehabilitación, disminuidos, etc., como a la gente que está sana.



Se ha discutido sobre si la “buena condición física” es sinónimo de “salud”. Lo único que se puede decir es que las personas que están en buena forma tienen una probabilidad menor de enfermarse, es por eso que se recomienda que se haga ejercicio para estar ausentes de enfermedades, ya que un estado de ánimo agradable es señal de tener una salud física y mental favorable. Al estar en una buena condición física se experimentará una sensación de bienestar general cuando se participa en algún deporte.



También se preguntarán qué tipo de actividad es más recomendable, si debe ser extenuante o de poca intensidad. En esta época, la gente que realiza una actividad física lo hace con menor frecuencia, lo que orilla a que uno se pregunte cuánto debe ser la cantidad de ejercicio que se necesita para estar en buena condición, ya que son pocos los estudios que se han hechos para poder dar una respuesta. Por experiencias obtenidas se revela que las personas con más disposición hacia la actividad física entre intensa y media intensa presentan menos incidencias de enfermedad, aun cuando no se trate de una acción preventiva, la gente biológicamente más sana es la que tiende a una actividad física mayor.



Ya se ha comentado que las personas que tienden a correr son más propensas a dejar ciertos vicios, como el de fumar, tomar vino, refrescos, comer en demasía, etc., ya que al hacer ejercicio tienden a tomar consciencia con respecto a la alimentación que llevan, así como tener más influencia hacia el deporte que practican. El ejercicio es una buena vía de autocontrol.



Todos sin excepción, se verán obligados en un determinado tiempo a hacer un esfuerzo físico (como subir escaleras, levantar un peso, caminar o correr alguna vez, etc.) y por simple que parezca se encontrarán con que siempre hace falta ejercitarse aunque sea de una manera sencilla.



La buena condición contribuye a conservar la fuerza muscular, mantener los sistemas cardiovasculares y respiratorios de una manera entrenada para cualquier situación de necesidad física inoportuna que se pudiera presentar, así como el controlar el peso sobrante que normalmente se tiene.