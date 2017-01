Despiden a dos jóvenes peregrinos

REDACCIÓN | VILLAGRÁN,GTO Publicada el

Las comunidades de Sarabia y Mexicanos están de luto por la muerte de los jóvenes peregrinos que no pudieron llegar hasta el templo de la Virgen de San Juan de los Lagos, en Jalisco.



La mañana del domingo, la historia de las familias Hernández Ramírez y Puente Miranda dio un giro cuando personas tocaron la puerta para informarles del fallecimiento de sus familiares.



Por la hora y la mirada de las personas que dieron al mala noticia, María Guadalupe Ramírez sabía que algo malo le había pasado a su hijo Paulo Ulises Hernández Ramírez, de 19 años.



“Era la tercera vez que mi hijo se iba en la peregrinación. Él casi aguantaba en bicicleta hasta San Juan de los Lagos pero ahora no se qué pasó. Me dijeron que 25 minutos antes del accidente se subió a la camioneta de redilas para descansar”.