Miss Venezuela no ganó por déspota

Para los especialistas de Miss Universo, fue una sorpresa que Miss Venezuela, Mariam Habach Santucci, no pasara a las rondas finales, pero tras las especulaciones, ahora se sabe que influyó su actitud déspota hacia sus compañeras del concurso.



Según reporta el portal hoylosangeles.com, Mariam, de padre sirio y madre italiana, estaba preparada físicamente para estar entre las finalistas del certamen, pero no lo estaba a nivel mental.



Julio Rodríguez Matute, crítico de concursos de belleza venezolano, dijo sobre la reina: “Es arrogante y malcriada que ve por encima a las personas que ella considera como inferiores por no tener su mismo nivel económico”.



Y lo sustenta: “Pregúntenle a Miss Uruguay lo que ha hecho Mariam, de ridiculizarla y humillarla y hacerla llorar casi todos los días con comentarios malsanos. Pregúntenle a las chaperonas y al staff del concurso por qué están hartos de ella?”, cuestionó Rodríguez Matute.