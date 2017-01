Tabúes en torno a crédito Pyme

REDACCIÓN Publicada el

Si aún no has contratado un crédito PyME, porque piensas que no es para ti o no lo necesitas, aquí te enlistamos algunos mitos que existen en torno a él y cómo desmentirlos:

El crédito es caro: Muchos piensan que los financiamientos son casi imposibles de alcanzar, de hecho según la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad (ENAPROCE) indicó que el 68% de las empresas no aceptarían un crédito por considerarlo caro.

Sin embargo, a la larga resulta más caro no contratarlo, pues dejas pasar buenas oportunidades de negocio al no contar con liquidez.

No lo necesitas: Muchas empresas se confían porque creen que cuentan con la liquidez suficiente para realizar sus inversiones.

Y es justamente lo anterior, por lo que te conviene contratar un financiamiento, pues para ello debes contar con un estado financiero saludable. Aprovecha tu situación para concretar los objetivos y metas que has planteado para tu negocio.

La empresa no cuenta con historial crediticio: Muchas empresas no buscan un crédito aunque lo necesiten, por no contar con un historial, pero si ves ésto como una fortaleza en lugar como una debilidad, podrás dejar atrás ese tabú.

Es mejor no contar con un historial de tu empresa, a contar con uno y que éste sea negativo, pero no es la única salida, pues el crédito puede contratarse a tu nombre o al de alguno de tus socios.

No olvides pagar a tiempo y manejar responsablemente tu crédito, ésto te ayudará a que se te aprueben más fácil futuros financiamientos.

No tienes deudas: Una idea errónea que se tiene sobre los créditos, es que sirven para pagar deudas, pero esto solo hace un hoyo para tapar otro, lo que es totalmente irresponsable.

De hecho, un crédito debe contratarse cuando no se tienen deudas, de esta manera podrá ser destinado a fortalecer tu empresa y tu producción.

Si piensas solicitar un crédito, es importante conocer tu nivel de endeudamiento, la capacidad de pago y tus ingresos, para tomar la mejor decisión y que signifique el crecimiento de tu empresa.