Critica ex consejero bases de convocatoria

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

El proceso de renovación del consejo directivo de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (Comudaj) fue cuestionado por un ex integrante de este órgano, ya que con los nuevos términos que prevé la convocatoria, apenas emitida la semana pasada, se impide a quienes formaron parte del mismo a participar o aspirar al cargo.



“Esta convocatoria parece que tiene dedicatoria, pues de un tajo nos impidieron a los que alguna vez fuimos parte de este consejo poder aspirar al cargo, por lo menos para el próximo periodo ya no podemos ni siquiera postularnos” dijo Víctor Avila Luna.



Con esta decisión, desde su punto de vista, el proceso de renovación del consejo de la Comudaj se ha desvirtuado por completo, pues se cierra la puerta de una manera radical y poco clara a gente que puede aportar experiencia.



Por su parte, el presidente de la Comisión del Deporte del Ayuntamiento, Julio Ortiz Vázquez recordó que la medida fue votada, discutida y avalada al interior del consejo directivo, por lo que no hay faltas a ninguna normatividad.



“Esa es una decisión que ya fue votada y validada, pero ahora lo más importante es que el proceso de renovación del consejo se apegue a los reglamentos y que los nombramientos tengan el sustento legal”, afirmó.